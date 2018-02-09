Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zaev Türkiye'ye Geliyor

Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zoran Zaev, 11-12 Şubat 2018 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek.

Makedonya Cumhuriyeti Başbakanı Zaev, Başbakan Yıldırım'ın davetine icabetle, 11-12 Şubat 2018 tarihlerinde Türkiye'ye resmi bir ziyaret gerçekleştirecek. Ziyarete ilişkin Başbakanlık kaynaklarından edinilen bilgiye göre; Başbakan Yıldırım'ın, Makedonya Başbakanı Zaev ile başbaşa ve heyetlerarası görüşmelerde bulunacağı, görüşmelerde, ikili ve bölgesel meselelerin ele alınmasının öngörüldüğü belirtildi. - ANKARA