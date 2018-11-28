Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov Üniversitelilerle Bir Araya Geldi

Makedonya Cumgurbaşkanı İvanov, Bursa Uludağ Üniversitesi (B.U.Ü.) Prof. Dr. Mete Cengiz Kültür Merkezinde düzenlenen konferansta öğrencilerle bir araya geldi.

Makedonya'nın, bütün milletlerin ayakta kaldığı, ancak devlete dönüşmediği küçük bir dünya olduğunu söyleyen İvanov, birlikte yaşama modelini her geçen gün geliştirmeye ve mükemelleştirmeye devam ettiklerini aktardı. Makedonya demokrasi modelinin Balkanlar ve Avrupa'dan kimi ülkeler için halen bir hayalden ibaret olduğunu ifade eden İvanov, konuşmasına şöyle devam etti:

"Geçmişin müspet tecrübelerine dayanan modelimiz aynı zamanda geleceğinde modelidir. Geçmişte nasıl birlikte yaşayıp birlikte gelişebilmişsek aynısını gelecekte de yapabiliriz ve mutlaka yapmaya çalışmalıyız. Bunu yapmak zorundayız, çünkü günümüz dünyası çok ciddi değişim halindedir. Bizler kendi statik dünya görüşümüze tamamen köle olmuş durumdayız ve zaman zaman dünyada gerçekleşen değişimleri tam anlamıyla göremiyoruz" dedi.

İvanov, yeni dünya düzenin sınırlarının olmayacağını vurgulayarak, "Artık her şeyin sonrasının yaşandığı dönemdeyiz. Kapitalizm sonrası dönem, demokrasi sonrası dönem ve en önemlisi de gerçeklik sonrası dönemi yaşıyoruz. Yeni dünya düzeni yine sınırların olmayacağı, yavaş yavaş sınırların ortadan kalkacağı bir düzen olacaktır. Tıpkı imparatorluklar döneminde açık görüşlü insanların yaşadığı, sınırların olmadığı, açık alanların olduğu gibi yeni dönemde de sınırların olmayacağı bir düzenle karşı karşıya kalacağız. Bu yeni dönem artık gerçek bir dönem değil, zahiri, sanal bir dünya olacaktır. Bu artık yeni nesillerin dönemidir" diye konuştu

Üniversitelerde milenyum neslinin okuduğunu, bu neslin bencil, paylaşımcı olmayan, birçok şeyi kendisi için isteyen bir nesil olduğunu söyleyen Cumhurbaşkanı İvanov, dijital teknolojiye ilk geçmiş olan neslin fazla kitap okumayı sevmediğini kaydetti.

Günümüzde birçok hizmet ve ürünün dijital olduğunu aktaran İvanov, "Dijitalleşmeyen tek şey vardır. Bu da yemek, su ve enerji alanlarıdır. Bu alanları kontrol edecekler gelecekte varlıklarını sürdüreceklerdir. Çünkü dünya nüfusu her geçen gün artmaktadır" diye konuştu.

BUÜ Rektörü Prof. Dr. Yusuf Ulcay da Gyorge İvanov'u üniversitelerinde ağırlamaktan memnuniyet duyduklarını ifade etti. Konuşmaların ardından Ulcay, İvanov'a hediye takdim etti. - BURSA