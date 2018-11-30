Makedonya Cumhurbaşkanı İvanov, Mudanya Kaymakamlığında

Mudanya Kaymakamı Faik Oktay Sözer, Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ve eşini Mudanya Jandarma Sosyal Tesisleri'nde ağırladı.

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge İvanov ve eşinin ziyaretine, Makedonya Büyükelçisi Tülin Erkal Kara refakat etti. Konuklarını kapıda karşılayan Kaymakam Sözer, ziyaretlerinden dolayı duyduğu memnuniyeti dile getirerek, iki ülke arasındaki dostluklarının pekişmesinde gerçekleşen ziyaretin önemine dikkat çekti.

Dostluk havasında geçen görüşme sonrasında Kaymakam Sözer, konuk Cumhurbaşkanı İvanov'a Mudanya Tirilye evlerini konu alan rölyef bir tablo hediye etti. Konuk Cumhurbaşkanı İvanov, Kaymakam Sözer'e ev sahipliği ve hediye için teşekkür ederek gördüğü ilgiden dolayı memnuniyetini dile getirdi. Bursa'yı ve Mudanya'yı çok beğendiklerini ifade eden konukların ağırlanmasında Kaymakam Sözer'e program boyunca İlçe Emniyet Müdürü Serdar Makineci ve İlçe Jandarma Komutanı J. Bnb. Samet Ali Kılıçoğlu'da eşlik etti. - BURSA