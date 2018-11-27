Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov Bursa'da

Makedonya Cumhurbaşkanı Gjorge Ivanov, Bursa'nın İznik ilçesindeki tarihi yerlerde ziyaretlerde bulundu.

Tarihi Ayasofya Camisi'ne eşi Maja Ivanov ile gelen Cumhurbaşkanı Ivanov'a imam Mahmut Şahin bilgi verdi. Ivanov, cami çıkışında kendisine yoğun ilgi gösteren çocuklarla fotoğraf çektirdi. Gjorge Ivanov, daha sonra Antik Roma Tiyatrosu ve İznik Çini Vakfına geçti.

Ivanov, burada İznik çinisi üzerine fırçayla eşinin resmini çizdi, altına imzasını attı. Ivanov'un eşi Maja Ivanov ise İznik çinisi hakkında bilgi aldıktan sonra çizilen deseni boyadı.

İlçe Belediye Başkanı Osman Sargın, Cumhurbaşkanı Ivanov'a Antik Roma Tiyatrosu ziyaretinin ardından Lale motifli İznik çinisi hediye etti.

Ivanov'a, AK Parti Bursa Milletvekili Ahmet Kılıç, Kaymakam Bülent Bayraktar, AK Parti İlçe Başkanı Halil İbrahim Gökbulut, İl Kültür ve Turizm Müdürü Ahmet Gedik ve İlçe Milli Eğitim Müdürü Muhammet Asil eşlik etti.