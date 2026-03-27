Makedonya 1. Lig kulüp başkanı Batman'da altın kaçakçılığından yakalandı

Batman'da kaçakçılıkla mücadele kapsamında yürütülen çalışmalar sonucu, Makedonya 1. Lig'de faaliyet gösteren bir spor kulübünün başkanı altın kaçakçılığı iddiasıyla yakalandı.

Edinilen bilgilere göre, İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, 24 Mart'ta Siirt-Batman kara yolu üzerinde şüpheli bir ticari taksiyi durdurdu. Araçta yapılan detaylı aramada, gümrük kaçağı olduğu değerlendirilen toplam 2 kilo 581 gram altın ele geçirildi.

Olayla bağlantılı olarak, Makedonya uyruklu ve ülkesinde 1. Lig seviyesinde faaliyet gösteren bir spor kulübünün başkanı olduğu öğrenilen B.H. isimli şahıs gözaltına alındı. Şüpheli hakkında adli işlem başlatıldığı bildirildi.

Olayla ilgili soruşturma devam ediyor. - BATMAN

Kaynak: İhlas Haber Ajansı
