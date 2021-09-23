Makedon sanatçılar İstanbul'da konser verdi - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Makedon sanatçılar İstanbul'da konser verdi

AA / Fatih Türkyılmaz - Haberler | Güncel
Makedon sanatçılar İstanbul'da konser verdi

Makedon opera sanatçısı Veselinka Madjarova, klarnet sanatçısı Trajche Malinov ve piyanist İlja Nastavski İstanbul'da konser verdi.

İSTANBUL (AA) - Makedon opera sanatçısı Veselinka Madjarova, klarnet sanatçısı Trajche Malinov ve piyanist İlja Nastavski İstanbul'da konser verdi.

Kuzey Makedonya Kültür Merkezi'ndeki etkinlik yeni tip koronavirüs önlemleri alınarak gerçekleştirildi.

Konser öncesinde AA muhabirine açıklamalarda bulunan piyanist İlja Nastavski, İstanbul'da konser verecek olmaktan büyük mutluluk ve gurur duyduğunu belirterek, konserde Türkiye ve Kuzey Makedonya kültürünün bir sentezini sunacaklarını söyledi.

Nastavski, Osmanlı İmparatorluğu döneminden iki milletin ortak bir geçmişe sahip olduğuna vurgu yaparak, şunları kaydetti:

"Bu konserde de Türkçede 'Köprülü' olarak adlandırılan Makedonya şehrinin müziğini sunacağız. Bu müzikte Osmanlı müziğinin melodisini taşımaktadır. Bu da bu müşterek sentezin bir yansımasıdır. Türk besteciler tarafından yazılan eserleri de müzikseverlerin beğenisine sunacağız."

Konser programında, Sasho Livrinski'nin "Te vidov tebe I se zaljubiv" ile "Mome sedi na pendzere", Ante Grgin'in "Capriccio no 1", Tomislav Zografski'nin "Svita za piano" ile "Marika moma ubava", Fazıl Say'ın "Kumru Ballad" ve Ozan Özgüç'ün "Çanakkale" eserlerinin de yer aldığı geniş bir repertuvar icra edildi.

Makedon sanatçılar İstanbul'da konser verdi

Makedon sanatçılar İstanbul'da konser verdi

Makedon sanatçılar İstanbul'da konser verdi

Makedon sanatçılar İstanbul'da konser verdi

AA / Fatih Türkyılmaz - Son Dakika Haberleri
İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

İstanbul'da yağmur trafiği! Yoğunluk yüzde 71'e ulaştı

 Öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji şimdi de kitap ve kıyafet siparişlerini teslim etmediği için eleştirilerin hedefinde

Öğrencileri fişleyen Bahçeşehir Koleji şimdi de kitap ve kıyafet siparişlerini teslim etmediği için eleştirilerin hedefinde

 İstanbul'da titreten soğuk! Beklenen yağış geldi, bugün öğleden sonraya kadar sürecek

İstanbul'da titreten soğuk! Beklenen yağış geldi, bugün öğleden sonraya kadar sürecek
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Fuat Oktay Mehmet Nuri Mustafa Şentop Süleyman Soylu Temel Karamollaoğlu
Magazin Ebru Gündeş Gökhan Çıra Acun Ilıcalı Amelia Hamlin
Spor Balotelli Şenol Güneş Abdullah Avcı Hamit Altıntop Mario Balotelli
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler Rüya Tabirleri Yemek Tarifleri Stefan Kuntz
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Haber: Makedon sanatçılar İstanbul'da konser verdi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 23.09.2021 11:35:28. #1.11#