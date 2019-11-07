"Makbule usta" eşinden devraldığı lastik tamirhanesini işletiyor

07.11.2019 11:56 | Son Güncelleme: 07.11.2019 12:01

Bolu'da yaşayan 52 yaşındaki Makbule Mutluer, yardım için gittiği oto lastik tamirhanesini eşi emekli olduktan sonra devralarak, 5 yıldır müşterilerine hizmet veriyor.

Makbule Mutluer, AA muhabirine yaptığı açıklamada, çocukları büyüyünce evde sıkılmaya başladığını belirterek, çalışmak istemesi üzerine eşine yardım etmek için oto lastik tamirhanesine gidip gelmeye başladığını söyledi.

Zamanla mesleğin inceliklerini öğrendiğini aktaran Mutluer, "Bu işe başlayalı 10 sene oldu. İlk başladığımda sanayide biraz garip karşılandım. Sanayideki arkadaşlar 'Senin burada ne işin var. Evinde otursana, ev işi yapsana.' dedi. Aradan zaman geçince bana alıştılar. Bu durumdan ben de memnunum, müşteriler de memnun. İşimden de memnunum." diye konuştu.

Mutluer, işini çok sevdiğini dile getirerek, "İnsanlar 'Bu kadın işi değil.' dedi ama kadının yapmayacağı bir şey yok bence. Herkes her şeyi yapabilir. İş yapmaktan zorlanmadım, işimi seviyorum. Sadece insanların bu işi yapmama karşı bakışlarından zorlandım." ifadelerini kullandı.

Müşterilerle ilgilenip lastik değişim ve tamir işlerini yaptığını anlatan Mutluer, şöyle devam etti:

"Büyük lastiklerde biraz zorlanıyorum. Büyük lastiklere gücümün yetmediği zamanlar oluyor. Genelde küçükleri yapıyorum. Yapamayacağım türde lastik gelince eşimi yardıma çağırıyorum. Bana yardım ediyor çünkü bir kadın olarak büyük lastiklerde zorlanıyorum. Ona göre büyük makine aldım ama yine de güç istiyor.

Eşim emekli olunca dükkanı bana devretti. Şimdi ben işletiyorum. Eşim emekli olalı yaklaşık 5 sene oldu. O günden beri tüm işleri kendim yapıyorum. Önceden eşime yardım ediyordum. Lastikçilik bana kolay geliyor ama diğer kadınlara göre zor olabilir. Aslında zor değil, ağır iş. Güç isteyen bir iş. Yoksa bir zorluğu yok."

Kadınlara da çalışmaları tavsiyesinde bulunan Mutluer, herkesin her işi yapabileceğini vurguladı.

Mutluer, sözlerini şöyle tamamladı:

"Herkes her işi yapabilir. Çoluk çocuk büyüyüp evde yalnız kalınca insanın canı sıkılıyor. Kadınlar da yalnız kaldığında evde işleri olmadığında ek iş yapabilir. Hem çalışırlar, sigortaları işler, emekli olabilirler. Bunları düşünmek lazım. Her kadının çalışmasını ve emekli olmasını isterim. İlla lastikçilik ya da ağır iş de değil kendilerine göre işler yapabilirler."

Kaynak: AA