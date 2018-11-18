Çin'de Yapılan Yarışta 17 Yaşındaki Pilotun Aracı, Havalanarak Karşıdaki Platforma Çarptı

Çin'in Makau Özel İdari Bölgesi'nde yapılan F3 Dünya Kupası yarışını Motopark takımından Büyük Britanyalı Dan Ticktum kazandı. Fakat 4. turda yaşanan kaza, mücadelenin önüne geçti.

ARACIN KONTROLÜNÜ KAYBETTİ

Van Amersfoort takımının Alman sürücüsü Sophia Flörsch, viraj öncesi düzlükte Carlin takımından Jehan Daruvala ile yaşadığı temas sonrası aracının kontrolünü kaybetti. Yüksek süratle savrulan otomobil, virajı dönen TOM'S takımından Sho Tsuboi'ye vurarak havalandı ve bariyerleri aşarak arkadaki platforma çarptı.

İKİ FOTOĞRAFÇI VE BİR PİST GÖREVLİSİ YARALANDI

Uluslararası Otomobil Federasyonu (FIA), kaza sonucu Flörsch ve Tsuboi'nin yanı sıra iki fotoğrafçı, bir de pist görevlisinin yaralandığını açıkladı. Van Amersfoort takımı da bilinci açık olan 17 yaşındaki kadın sürücü Flörsch'ün omurgasında kırık tespit edildiğini belirtti.

Flörsch ise Twitter hesabından yaptığı paylaşımda, destek mesajları için teşekkür ederek, durumunun iyi olduğunu ve yarın ameliyat edileceğini duyurdu.