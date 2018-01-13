Makatı ve yemek borusu kapalı olarak doğan bebek yeniden yaşama tutundu

GAZİANTEP - Yemek borusu ve makatı kapalı olarak erken doğumla dünyaya gelen Buğlem Liva bebek, Medical Park Gaziantep Hastanesi doktorları tarafından gerçekleştirilen başarılı cerrahi operasyon sayesinde hayata tutundu.

Medical Park Gaziantep Hastanesi'nde yemek borusu gelişmemiş ve makatı kapalı olarak 32. hafta 1160 gram dünyaya gelen Buğlem Liva Sezer, yeni doğan servisinde tedavi altına alındı. Yeni doğan Doç. Dr. Servet Özkiraz tarafından akciğer yetmezliği sebebiyle solunum cihazına bağlanan Buğlem bebek yaklaşık 1 ay boyunca solunum cihazıyla yaşadı. Yemek borusu ve makat kapalılığı sebebiyle Çocuk Cerrahisi Op.Dr Serdar Şiyve tarafından gerçekleştirilen başarılı cerrahi operasyonda midesi yemek borusu haline getirildi. 32 haftalık doğan Buğlem bebeğin, daha rahat beslenebilmesi için bağırsağı karnına çekilerek midesini yemek borusu olarak kullanabilmesi sağlandı. Özellikle yeni doğanlarda oldukça riskli olan bu ameliyat Medical Park Gaziantep Hastanesi doktorları tarafından başarılı bir şekilde gerçekleştirildi. 100 günlük özenli bir bakım ve izlem sürecinin ardından sağlığına kavuştu.

Ameliyat sonrası kontrollerine gelen Buğlem Liva bebeğin anne ve babası Mükerrem- Güllü Sezer çifti doktorlarına teşekkürlerini iletti.