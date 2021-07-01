Makatı kapalı doğan Kazakistanlı çocuk Türkiye'de sağlığına kavuştu

Kazakistan'da yaşayan 2 yaşındaki Alikhah Akmollayev, anüsü (makatı) kapalı halde dünyaya geldi.

Kazakistan'da yaşayan 2 yaşındaki Alikhah Akmollayev, anüsü (makatı) kapalı halde dünyaya geldi. Kendi ülkesinde yapılan ameliyat ile sağlığına kavuşamayan küçük çocuk, Türkiye'de yapılan operasyonla iyileşti. Ameliyatı yapan Çocuk Cerrahi uzmanı Prof. Dr. Mevlit Korkmaz, "Bağırsağı ile idrar kanalı arasındaki bağlantıyı ayırdık, poposunun ameliyatı tekrar yapıldı ve idrar kanalının onarımı gerçekleştirildi. Şu anda her şey yolunda çişini ve kakasını rahat yapıyor. Tedavi süreci tamamlandı" dedi.

Kazakistan'lı ailenin tek çocukları olan Alikhah'ın kakasını yapamadığını fark edince doktora başvurdu. Ülkesindeki doktorlar, Alikhah'a yılda 4 bin doğumda bir görülen anüsü (makatı) kapalı teşhisi koydu. Kazak doktorların ameliyat ettiği çocuğun bazı şikayetleri devam etti. İdrar kanallı ile makat arasındaki bağlantı (fistül) ayrılmaması nedeniyle bitmeyen karın karıları, kabızlık ve karnında oluşan yoğun şişlik giderek arttı. Sıkıntıları her geçen gün fazlalaşan küçük Alikhah'ın en son idrarından kakasının gelmesiyle panik halinde doktor arayışına giren aile, çocuklarını Türkiye'de tedavi ettirmeye karar verdi.

DOĞUMSAL BİR HASTALIK

Akmollayev, İstanbul'da Emsey Hospital Çocuk Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mevlit Korkmaz'ın yaptığı ameliyatla sağlığına kavuştu. Hastanın sağlık durumu ve hastalığa ilişkin bilgi veren Çocuk Cerrahi Uzmanı Prof. Dr. Mevlit Korkmaz, anüs kapalılığının farklı tiplerde de görülebildiğini söyledi.

Prof. Dr. Korkmaz, "Başarılı bir operasyonla Alikhah'ın önce kolostomi açıldı, bağırsağın son kısmıyla idrar kanalı arasında bir bağlantı sebat etmiş o kısım ayrılmamış. Küçük Alikhah'ın idrarından kaka gelmesi şikayeti ile aile bize geldi. Bağırsağı ile idrar kanalı arasındaki bağlantıyı ayırdık, poposunun ameliyatı tekrar yapıldı ve idrar kanalının onarımı gerçekleştirildi. Şu anda her şey yolunda çişini ve kakasını rahat yapıyor. Tedavi süreci tamamlandı. Bundan sonraki süreçte daha çok kabızlığı ile ilgili bir sorunu olmasın diye tedaviyle ilgili takip planı yapılarak ülkesine uğurlayacağız" diye konuştu.

CERRAHİ İLE TEDAVİSİ MÜMKÜN

Makatı kapalı olarak doğan erkek çocuklarda barsağın son kısmı cilde çok yakın değilse, idrar yolları veya mesaneye (idrar torbası) fistül şeklinde bağlantılı olacağını söyleyen Prof. Dr. Korkmaz, Alikhan da gördüğümüz gibi çocuğun penisinden bazen kaka gelmesine neden olabilen bir durum olduğunu belirterek tedavi yöntemleri hakkında şöyle konuştu:

"Makatı kapalı olarak doğan çocuklarda önce muayene ve görüntüleme ile barsağın son kısmının seviyesi belirlenir, eğer alçak yani cilde yakın değilse idrar kanalı ile barsağın son kısmı arasında bağlantı, fistül araştırılmalıdır ve bu hastalarda kolostomi açılarak fistül onarımı ve makat bölgesi ameliyatı yapılmaktadır. Ameliyatta iyi cerrahi uygulama ile anüs oluşturulurken kas stimülatörü ile kaka tutma mekanizmasının kasları tespit edilerek en uygun yere rahat gelecek şekilde yerleştirilmelidir. Anüsün olması gereken yere yakın sonlandığı ve alçak tipte ise tek seans anoplasti ameliyatı yeterli bir işlemdir" dedi.

TEDAVİ İÇİN TÜRKİYE'Yİ TERCİH ETTİK

Alikhan'ın annesi Rizvangul Ilibakiyeva ise yaşadıkları sürecin sıkıntılı olduğu ve şimdi oğlunun sağlığına kavuştuğunu görmenin onu çok mutlu ettiğini dile getirdi. Doğumdan hemen sonra anoplasti yapıldığını aktaran Rizvangul Ilibakiyeva; "İki sene sonra 3 ameliyat daha gerekti (fistül çıkarma ve anüs düzeltilmesi). Tedaviye yurt dışında devam etmeye karar verdik İstanbul'daki doktorumuz Prof. Dr. Mevlit Korkmaz'a ulaştık. Doktorumuzun yaptığı 3 ameliyat da başarılı geçti. Alikhan tamamen iyileşti, Prof. Mevlit Korkmaz hocaya ve ekibine çok teşekkür ediyorum" ifadelerini kullandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı