Makaslı galerici cinayeti kamerada

ANTALYA'da Ömer D.'nin (42), tartıştığı yakın arkadaşı galerici Üzeyir Ürey'i (53) kalbine sapladığı makas ile öldürdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

ANTALYA'da Ömer D.'nin (42), tartıştığı yakın arkadaşı galerici Üzeyir Ürey'i (53) kalbine sapladığı makas ile öldürdüğü anlar, güvenlik kamerasına yansıdı.

Olay, dün saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6864 Sokak'ta meydana geldi. Galerici Üzeyir Ürey ile evde birlikte alkol aldığı arkadaşı Ömer D. arasında bilinmeyen nedenle tartışma çıktı. Sokağa taşan tartışma kavgaya dönüştü. Kavga sırasında Ömer D. yanındaki makası Üzeyir Ürey'in kalbine sapladı. Ürey, kanlar içerisinde yerde kalırken, Ömer D. olay yerinde yaya olarak kaçtı.

Üzeyir Ürey'in yerde yattığını görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine gelen sağlık ekipleri, Üzeyir Ürey'e ilk müdahalesini ambulansta yaptı. Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Ürey, doktorların tüm çabasına karşın kurtarılamadı. Üzeyir Ürey'in cenazesi, otopsi için Antalya Adli Tıp Kurumu'nun morguna götürüldü.YAKIN ARKADAŞLARMIŞOlayın ardından kaçan Ömer D. ise Toptancı Hali yakınlarında polis ekiplerince yakalandı. Kepez Polis Merkezi'nde ifadesi alınan Ömer D., ardından Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü. Yakın arkadaş oldukları belirtilen Ürey ile Ömer D.'nin, zamanlarını birlikte geçirdikleri ortaya çıktı.Olay öncesi ve sonrası, yakındaki bir evin güvenlik kamerasına yansıdı. Görüntülerde, sokak ortasında otomobilin önünde 4 kişinin yer aldığı, Üzeyir Ürey'in bu kişilerin arasında bir anda yere yığıldığı görüldü. Çevredekilerin, yerdeki Ürey'in elini tutup kaldırmaya çalıştığı da görüntülerde yer aldı.

Ömer D.'nin, polisteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Bülent Tatoğulları