Makaslı cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
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Makaslı cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Makaslı cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi Antalya'da tartıştığı arkadaşını makas saplayarak ölümüne neden olan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Makaslı cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

ANTALYA - Antalya'da tartıştığı arkadaşını makas saplayarak ölümüne neden olan şüpheli adliyeye sevk edildi.

Dün akşam saat 20.00 sıralarında Kepez ilçesi Göksu Mahallesi 6864 Sokak'ta meydana gelen olayda, galericilik yapan 53 yaşındaki Üzeyir Urey, müstakil bir evde arkadaşı Ömer D. ile iddiaya göre alkol aldıktan sonra tartışmaya başladı. Alkolün etkisiyle sokağa taşan tartışmada Ömer D., elindeki makası Üzeyir Urey'in göğsüne sapladı. Ambulansla Kepez Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Urey, yapılan tüm müdahaleye rağmen hayatını kaybetti. Şüpheli Ömer D. ise yakın bir noktada yakalanarak gözaltına alındı. Asayiş Şube Müdürlüğü'nde ifadesi alınan şüpheli Ömer D, ifadesinin ardından adliyeye sevk edildi. Ömer D'nin bir kahvehanede çaycılık yaptığı, Üzeyir U'ya iki el makas sapladığı belirlendi.

Makaslı cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Makaslı cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Makaslı cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi
Makaslı cinayet zanlısı adliyeye sevk edildi

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / İsa Akar

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