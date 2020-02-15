Makas tartışması önce aracına şişe attılar sonra darp ettiler
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Makas tartışması önce aracına şişe attılar sonra darp ettiler

MAKAS TARTIŞMASI: ÖNCE ARACINA ŞİŞE ATTILAR SONRA DARP ETTİLER (tekrar)Anıl UÇAN - İstanbul DHA - ESENYURT'ta yolda makas atarak ilerleyen ve alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi, kendilerini uyaran araca önce cam şişe fırlattılar daha sonra önünü keserek aracın şoförünü darp ettiler.

15.02.2020 16:31 | Son Güncelleme: 15.02.2020 16:34
Makas tartışması önce aracına şişe attılar sonra darp ettiler

MAKAS TARTIŞMASI: ÖNCE ARACINA ŞİŞE ATTILAR SONRA DARP ETTİLER (tekrar)

Anıl UÇAN - - 'ta yolda makas atarak ilerleyen ve alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi, kendilerini uyaran araca önce cam şişe fırlattılar daha sonra önünü keserek aracın şoförünü darp ettiler. O anlar güvenlik kamerasına yansıdı.

Edinilen bilgilere göre, dün akşam 22.00 sularında Mahmutbet-Esenyurt istikametine ilerleyen bir makas atarak diğer yolcuların güvenliğini tehlikeye attı. Makas atarak ilerleyen araca A.K. yönetimindeki diğer bir araç korna çalarak uyarmaya çalıştı. Bunun üzerine alkollü oldukları iddia edilen 3 kişi sözlü tacize başladı. Araçlarında bulunan cam şişeleri A.K. yönetiminde ki araca fırlatan 3 kişi hırsını alamayarak yol kenarında duran A.K.'nin aracının önünü kesti. Kapısı açık bir şekilde aracın önünü kesen 3 kişi A.K.'ye eşi ve iki çocuğunun önünde darp ettiler. Darp edilen kişi çevrede bulunan vatandaşların araya girmesi ile kurtuldu. A.K.'ye saldıran 3 kişi olay yerinden A.K'nin cep telefonunu ve montunu alarak kayıplara karıştılar. A.K. kendisine saldıran 3 kişiden şikayetçi oldu. O anlar ise güvenlik kemarasına saniye saniye yansıdı.

Kaynak: DHA

Haber Videosu

: Makas tartışması önce aracına şişe attılar sonra darp ettiler
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