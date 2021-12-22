Son Dakika | MAKAS, BUZLANMA... İSTANBUL'DAKİ KAZALAR KAMERADA

BAYRAMPAŞA, İSTANBUL (DHA) - BAYRAMPAŞA'da makas, Beykoz'da ise buzlanma nedeniyle meydana gelen kazalar kameraya yansıdı.

İlk kaza görüntüsü, TEM Otoyolu Bayrampaşa bağlantı yolundan. Bir sürücü hızla ilerlerken o anları cep telefonu kamerasıyla görüntülüyordu. Önündeki taksiyi 'makas atarak' geçmek isteyen sürücü kaza yaptı. Taksiye çarpan araç savrularak yol ortasında durdu. Kazada şans eseri ölen ya da yaralanan olmadı.

BEYKOZ'DA ZİNCİRLEME KAZA

İkinci kaza ise TEM Otoyolu Beykoz mevkii Ankara istikametinde sabah saat 09.00 sıralarında meydana geldi. Sürücüsünün ani fren yaptığı cipe, arkadan gelen otomobil çarptı. Kazaya başka araçlar da karıştı. 2 cip ve 2 otomobilin karıştığı zincirleme kaza, ters istikamette ilerleyen araçtaki kişi tarafından görüntülendi.

Kazanın gece yağan karın ardından buzlanmadan kaynaklandığı belirtildi.