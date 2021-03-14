Makas attı trafiği birbirine kattı: 3'ü ağır 9 yaralı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

Makas attı trafiği birbirine kattı: 3'ü ağır 9 yaralı

14.03.2021 23:29 | Son Güncelleme: 14.03.2021 23:46

Diyarbakır'da makas atarak ilerlerken seyir halindeki araçlara çarparak takla atan otomobil trafiği birbirine kattı, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Diyarbakır'da makas atarak ilerlerken seyir halindeki araçlara çarparak takla atan otomobil trafiği birbirine kattı, 3'ü ağır 9 kişi yaralandı.

Olay, Diyarbakır-Şanlıurfa karayolu üzeri Yenihal Kavşağında meydana geldi. Edinile bilgilere göre 34 DCR 250 plakalı Audi marka otomobil sürücüsü makas atarak ilerlerken, 34 DGS 888 plakalı Renault marka otomobile daha sonra 34 JR 5773 plakalı Mini Cooper marka otomobile çarparak takla attı. Çarpmanın etkisiyle refüjde bulunan direk karşı şeritten gelen 21 NA 362 plakalı Peugeot Partner markalı hafif ticari aracın üstüne düştü. Kazada 3 kişi ağır 9 kişi yaralandı. Yaralılar çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine çağrılan çok sayıda ambulansla ilk müdahalenin ardından hastaneye kaldırılarak tedavi altına alınırken, güvenlik güçleri olayla ilgili geniş çapta inceleme başlattı. Öte yandan kazaya karışan araçlar çekici yardımıyla olay yerinden kaldırılırken, kapalı olan trafik tekrardan açıldı.

(Murat Başal/İHA)

Makas attı trafiği birbirine kattı: 3'ü ağır 9 yaralı
Makas attı trafiği birbirine kattı: 3'ü ağır 9 yaralı
Makas attı trafiği birbirine kattı: 3'ü ağır 9 yaralı
Makas attı trafiği birbirine kattı: 3'ü ağır 9 yaralı
Makas attı trafiği birbirine kattı: 3'ü ağır 9 yaralı
Makas attı trafiği birbirine kattı: 3'ü ağır 9 yaralı
Makas attı trafiği birbirine kattı: 3'ü ağır 9 yaralı
Makas attı trafiği birbirine kattı: 3'ü ağır 9 yaralı
Makas attı trafiği birbirine kattı: 3'ü ağır 9 yaralı
Makas attı trafiği birbirine kattı: 3'ü ağır 9 yaralı
Makas attı trafiği birbirine kattı: 3'ü ağır 9 yaralı
Makas attı trafiği birbirine kattı: 3'ü ağır 9 yaralı
Makas attı trafiği birbirine kattı: 3'ü ağır 9 yaralı
Makas attı trafiği birbirine kattı: 3'ü ağır 9 yaralı
Makas attı trafiği birbirine kattı: 3'ü ağır 9 yaralı
Makas attı trafiği birbirine kattı: 3'ü ağır 9 yaralı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı / MURAT BAŞAL

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Joe Biden Ayşe Keşir Meral Akşener Pervin Buldan Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Murat Balcı Nükhet Duru Meghan Markle Esra Dermancıoğlu
Spor Ali Koç Mesut Özil Caner Erkin Aykut Kocaman Abdullah Avcı
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Abd Kaza
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Makas attı trafiği birbirine kattı: 3'ü ağır 9 yaralı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 14.3.2021 23:46:43. #1.16#
title