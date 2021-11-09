Makas atıp şerit değiştirenlere 35 milyon lira ceza - Haberler
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Makas atıp şerit değiştirenlere 35 milyon lira ceza

AA - Haberler | Güncel

İstanbul'da 1 Ocak-8 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerde, trafiği tehlikeye düşüren sürücülere toplamda yaklaşık 35 milyon lira para cezası kesildi.

İSTANBUL (AA) - İstanbul'da 1 Ocak-8 Kasım tarihleri arasında yapılan denetimlerde, trafiği tehlikeye düşüren sürücülere toplamda yaklaşık 35 milyon lira para cezası kesildi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü tarafından, il genelinde trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştiren ve makas atan sürücülere yönelik denetimlerde uygulanan cezaların bilançosu açıklandı.

Buna göre, seyir halinde takipli olarak ya da sabit noktalardan yapılan denetimler neticesinde 27 bin 388 sürücüye Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-C maddesi (Trafiği tehlikeye düşürecek şekilde şerit değiştirmek) gereği toplam 8 milyon 599 bin 832 lira para cezası uygulandı.

19 bin 946 sürücüye ise, yine Karayolları Trafik Kanunu'nun 46/2-G maddesi (Makas atmak) gereği toplam 26 milyon 707 bin 694 lira ceza kesildi.

Makas atıp şerit değiştirenlere 35 milyon lira ceza

Makas atıp şerit değiştirenlere 35 milyon lira ceza

Makas atıp şerit değiştirenlere 35 milyon lira ceza

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