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Makas atarken kaza yaptılar

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Makas atarken kaza yaptılar

Kocaeli'nde makas atarken kontrolü kaybeden sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı.

İSTANBUL (İHA) - Kocaeli'nde makas atarken kontrolü kaybeden sürücü, yol kenarındaki bariyerlere çarptı. Aracın içindekiler ise kendi kazalarını çekti.

Kaza, İzmit ilçesine bağlı D-100 İstanbul istikameti Yahya Kaptan Mahallesi yan yol bağlantısında meydana geldi. Kontrolsüz bir şekilde diğer araçlara makas atan Hyundai marka otomobil, yan yola girerken bariyerlere çarptı. Yaşanan kaza anı, o sırada seyir halinde olan bir başka aracın kamerasına ve kaza yapan otomobilin içinde yolcu olarak bulunan vatandaşın kamerasına saniye saniye yansıdı. - KOCAELİ

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

İstanbul, Kocaeli, Kaza, 3. Sayfa, Haber

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