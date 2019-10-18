Makas atarak trafikte ilerleyen iki motosikletli gözaltına alındı

18.10.2019 12:22

İstanbul'da D-100 karayolunda araçların arasında "makas" atarak ilerleyip aşırı hız yaptıkları ileri sürülen iki motosikletli gözaltına alındı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, 6 Ekim'de 34 CCF 465 plakalı motosiklet sürücüsü B.G. ve 34 BN 6023 plakalı motosiklet sürücüsü F.F.T.'nin Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Sivil Trafik Ekipler Amirliği ekiplerince yakalandı.

Sürücü B.G.'ye, trafiği aksatacak ve tehlikeye atacak şekilde trafik kuralları ihlal edip birden fazla şerit değiştirmeden bin 2 lira, hız sınırını aşmadan bin 2 lira, sürücü F.F.T.'ye trafiği aksatacak ve tehlikeye atacak şekilde trafik kuralları ihlal ederek birden fazla şerit değiştirmeden bin 2 lira para cezasının kesildi.

Karayolları Trafik Kanununun 45. maddesine göre sağlık kuruluşuna sevk edilen her iki sürücünün de sürücü belgeleri geçici olarak geri alınırken, haklarında "ulaşım araçlarını kişilerin hayat, sağlık veya mal varlığı açısından tehlikeli olabilecek şekilde sevk ve idare etmekten 3 aydan iki 2 yıla kadar hapis cezası ile cezalandırılır" maddesi uyarınca adli işlem başlatıldı.

Kaynak: AA