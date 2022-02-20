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Makas atarak ilerleyen sürücü direğe çarptı

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa
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Makas atarak ilerleyen sürücü direğe çarptı

Arnavutköy'de makas atarak ilerleyen sürücü, aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı.

Arnavutköy'de makas atarak ilerleyen sürücü, aydınlatma direğine çarparak kaza yaptı. Sürücünün o anları başka bir arabanın araç içi kamerasına yansıdı.

Arnavutköy'de makas atarak ilerleyen sürücü, hem kendi canını hem de trafikteki vatandaşların canını hiçe saydı. Sürücü makas atarak ilerlediği yolda aydınlatma direğine çarptı. Aracından yara almadan kurtularak inen sürücünün o anları başka bir arabanın araç içi kamerasına yansıdı. - İSTANBUL

İhlas Haber Ajansı - 3. Sayfa

Tragger, 3. Sayfa, Haberler

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