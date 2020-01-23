Makas atan sürücüye bin 228 lira ceza
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Makas atan sürücüye bin 228 lira ceza

Düzce Kalıcı Konutlar Bağlantı yolunda makas atarak ilerleyen otomobildeki sürücüye bin 228 lira idari para cezası uygulandı.

23.01.2020 17:40 | Son Güncelleme: 23.01.2020 17:45
Makas atan sürücüye bin 228 lira ceza

Kalıcı Konutlar Bağlantı yolunda makas atarak ilerleyen otomobildeki sürücüye bin 228 lira idari para cezası uygulandı.


Düzce İl Trafik Şubesi'nde başlatılan sivil trafik ekibi uygulamasından hata yapan sürücüler kaçamıyor. Kalıcı Konutlar Bağlantı yolunda makas atarak ilerleyen F. A. isimli şahıs başka bir aracın güvenlik kamerasına takıldı. Sürücünün ihbarı üzerine harekete geçen sivil trafik polisleri aracı durdurdular. Yapılan kontrollerde sürücüye makas atarak ilerlemesi nedeniyle bin 228 lira idari para cezası uygulandı. - DÜZCE

Kaynak: İHA
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