MAKAS ATAN SÜRÜCÜLERE 7 BİN 700 LİRA CEZA - Haberler
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MAKAS ATAN SÜRÜCÜLERE 7 BİN 700 LİRA CEZA

Demirören Haber Ajansı - Haberler | Güncel

İSTANBUL'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil araçlarla trafik denetimi gerçekleştirdi.

İSTANBUL'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil araçlarla trafik denetimi gerçekleştirdi. Denetimlerde makas atarak trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücüye toplam 7 bin 780 lira ceza yazıldı. O anlar polis kamerası tarafından saniye saniye görüntülendi.

Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü Ekipleri, ana arterlerde makas atan sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi. Dün gece saatlerinde yapılan denetimlerde 3 sürücünün makas atarak trafik kurallarını ihlal ettiği anlar kameralara yansıdı. Bahçelievler mevkiinde makas attığı tespit edilen araç sürücüsü Mertcan B.'ye makas atmaktan bin 823 lira ve yakın takipten dolayı 196 lira olmak üzere toplam 2 bin 19 lira cezai işlem uygulandı. Edirnekapı mevkiinde makas atan araç sürücüsü Şafak K.'ya makas atmak ve yakın takipten dolayı toplam 2 bin 19 lira ceza kesildi. Bakırköy mevkiinde makas atan araç sürücüsü Ozan İ.'ye makas atmak, abart egzoz ve yakın takipten dolayı toplam 3 bin 842 TL cezai uygulandı. Makas atarak ilerleyen ve trafik güvenliğini tehlikeye düşüren 3 sürücüye toplamda 7 bin 780 lira ceza yazıldı.

MAKAS ATAN SÜRÜCÜLERE 7 BİN 700 LİRA CEZA

MAKAS ATAN SÜRÜCÜLERE 7 BİN 700 LİRA CEZA

MAKAS ATAN SÜRÜCÜLERE 7 BİN 700 LİRA CEZA

MAKAS ATAN SÜRÜCÜLERE 7 BİN 700 LİRA CEZA

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İSTANBUL'da Trafik Denetleme Şube Müdürlüğü sivil araçlarla trafik denetimi gerçekleştirdi.

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