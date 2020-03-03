: Makas atan sürücü kamyonete çarparak takla attı

03.03.2020 16:40 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:46

Sultangazi'de makas atarak ilerleyen sürücü kontrolünü kaybederek, kamyonete çarparak takla attı.

İddialara göre, Sultangazi Metris Cazevi mevki'i Gaziosmanpaşa istikametinde makas atarak ilerleyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyonete çarparak takla attı. İhbar üzerine ola yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sürüklenen araçtan çıkarılan sürücü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşandı.

(İHA)

Kaynak: İHA

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