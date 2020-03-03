Makas atan sürücü kamyonete çarparak takla attı
Haberler » 3. Sayfa » Makas atan sürücü kamyonete çarparak takla attı - Haberler

Makas atan sürücü kamyonete çarparak takla attı

Sultangazi'de makas atarak ilerleyen sürücü kontrolünü kaybederek, kamyonete çarparak takla attı.

03.03.2020 16:13 | Son Güncelleme: 03.03.2020 16:13
Makas atan sürücü kamyonete çarparak takla attı

'de makas atarak ilerleyen sürücü kontrolünü kaybederek, kamyonete çarparak takla attı.


İddialara göre, Sultangazi Metris Cazevi mevki'i istikametinde makas atarak ilerleyen bir sürücü direksiyon hakimiyetini kaybedince kamyonete çarparak takla attı. İhbar üzerine ola yerine sağlık ve ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri olay yerinde güvenlik önlemi alırken, sürüklenen araçtan çıkarılan sürücü tedavi edilmek üzere hastaneye kaldırıldı. Bölgede trafik yoğunluğu yaşandı. - İSTANBUL

Kaynak: İHA

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et
HABER YORUMLARI
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler