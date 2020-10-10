Makas atan otomobilin alkollü sürücüsü, kovalamacayla yakalandı
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Makas atan otomobilin alkollü sürücüsü, kovalamacayla yakalandı

10.10.2020 01:25 | Son Güncelleme: 10.10.2020 01:29
Makas atan otomobilin alkollü sürücüsü, kovalamacayla yakalandı

ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin alkollü sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı.

ADANA'da, polisin 'dur' ihtarına uymayıp, kaçan otomobilin alkollü sürücüsü, kovalamaca sonucu yakalandı. 1.6 promil alkollü olduğu tespit edilen sürücü Taylan S.'ye 'makas atmak', 'dur ihtarına uymamak', 'kırmızı ışık ihlali', 'trafiği tehlikeye düşürmek' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından 2 bin 744 TL para cezası kesilip, gözaltına alındı.

Gece yarısı merkez Çukurova ilçesi Turgut Özal Bulvarı'nda devriye görevinde bulunan motosikletli Yunus Polisleri, kavşakta makas atarak trafiği tehlikeye attığı öne sürülen 01 AAK 77 plakalı otomobili durdurmak istedi. Polislerin 'dur' ihtarına uymayan otomobil, kaçmaya başladı. Turgut Özal Bulvarı'ndan Şehitler Bulvarı'na geçen otomobil sürücüsü, peşindeki polislerin uyarılarını aldırış etmeden kaçışını sürdürdü. Daha sonra Damar Arıkoğlu Bulvarı'na dönen otomobil sürücüsü, daha fazla kaçamadan 79083 Sokak'ta yakalandı. Birkaç kilometre süren kovalamanın ardından durdurulan otomobilde arama yapan polisler, suç unsuruna rastlanmadı. Otomobil sürücüsü olduğu belirlenen Taylan S.'nin yapılan alkol muayenesinde 1.6 promil alkollü olduğu saptandı. 'Makas atmak', 'dur ihtarına uymamak', 'kırmızı ışık ihlali', 'trafiği tehlikeye düşürmek' ve 'alkollü araç kullanmak' suçlarından 2 bin 744 TL para cezası uygulanan sürücü Taylan S., gözaltına alınarak polis merkezine götürüldü.


Makas atan otomobilin alkollü sürücüsü, kovalamacayla yakalandı
Makas atan otomobilin alkollü sürücüsü, kovalamacayla yakalandı
Makas atan otomobilin alkollü sürücüsü, kovalamacayla yakalandı
Makas atan otomobilin alkollü sürücüsü, kovalamacayla yakalandı

Kaynak: Demirören Haber Ajansı / Gökhan KESKİNCİ

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