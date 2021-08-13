Makas atan otomobil sürücüsü kazaya neden olup kaçtı
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Makas atan otomobil sürücüsü kazaya neden olup kaçtı

Makas atan otomobil sürücüsü kazaya neden olup kaçtı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil, başka bir otomobile kaza yaptırdı.

Muğla'nın Bodrum ilçesinde makas atarak ilerlediği iddia edilen bir otomobil, başka bir otomobile kaza yaptırdı. Kazada otomobilde yolcu konumundaki bir kişi yaralandı.

Edinilen bilgiye göre, öğle saatlerinde Konacık Atatürk Bulvarı üzerinde Bodrum istikametine seyreden 45 Z 7003 plakalı otomobilin sürücüsü, aynı istikamete makas atarak ilerleyen başka bir otomobile çarpmamak için manevra yaptı. Manevra sonucu sürücüsünün direksiyon hakimiyetini kaybettiği otomobil refüje çıktı. Refüjdeki palmiye ağacına çarpan otomobil yolun ortasında durdu. İçerisinde biri çocuk 3 kişinin bulunduğu otomobilde başını ön cama çarpan yolcu Z.S. isimli kadın yaralandı. Makas atarak ilerlediği iddia edilen otomobil ise hızla kaza yerinden uzaklaştı. Kazayı görenler durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi. İhbar üzerine bölgeye sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen sağlık ekipleri yaralı kadına ilk müdahaleyi olay yerinde yaparak ambulansla Bodrum Devlet Hastanesi'ne kaldırdı. Kaza nedeniyle karayolu trafiğe kapanırken, trafik akışı yan yoldan sağlandı. Kazaya karışan otomobilin yoldan kaldırılmasıyla trafik akışı normale döndü.

Olayla ilgili soruşturma sürüyor. - MUĞLA

Makas atan otomobil sürücüsü kazaya neden olup kaçtı
Makas atan otomobil sürücüsü kazaya neden olup kaçtı
Makas atan otomobil sürücüsü kazaya neden olup kaçtı
Makas atan otomobil sürücüsü kazaya neden olup kaçtı
Makas atan otomobil sürücüsü kazaya neden olup kaçtı
Makas atan otomobil sürücüsü kazaya neden olup kaçtı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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