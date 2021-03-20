Biri makas attı, diğeri drift yaptı! İki farklı kazada 1 ölü, 6 yaralı

Antalya'nın Muratpaşa ve Manavgat ilçelerinde yaşanan iki farklı kazada toplamda 1 kişi öldü, 6 kişi yaralandı. Muratpaşa'daki kazada, makas atarak son sürat seyir halinde olduğu iddia edilen otomobil sürücüsü, önce önünde bulunan motosiklet sürücüsüne çarparak 150 metre sürükleyen sürücü daha sonra kaldırımda bekleyen iki kadına çarptı. Manavgat'ta da 15 yaşındaki bir çocuk çalıştığı işyerine tamir için bırakılan otomobili patronundan izinsiz alıp, drift yaparken kalabalığın arasına daldı.

Antalya'nın Muratpaşa ilçesi Kızıltoprak Mahallesi Aspendos Bulvarı üzerinde saat 15.00 sıralarında meydana gelen kazada, bulvar üzerinden şehir merkezine doğru iddiaya göre hızla ilerleyen 07 YK 581 plakalı otomobilin sürücüsü Evren Y. bir süre sonra direksiyon hakimiyetini kaybetti. Kontrolden çıkan otomobil önce önünde giden olan motosiklet sürücüsüne arkadan çarptı. Kaldırımda bekleyen iki kadına çarpan otomobil, daha sonra elektrik direğine de çarparak yerinden kökledi.

ÜZERİNDEN KİMLİK ÇIKMADI

Kazayı gören vatandaşlar durumu 112 Acil Çağrı Merkezine bildirdi. Kazada kaldırımda bulunan iki kadın ile araç sürücüsü yaralandı. Yaralı kadınlardan birisi kendi imkanları ile hastaneye giderken, diğer kadın ve otomobil sürücüsü sağlık ekiplerince hastaneye kaldırıldı. Feci kazada motosiklet sürücüsü hayatını kaybetti. Polis üzerinden kimlik çıkmayan motosiklet sürücüsünün ismini belirlemek için çalışma başlattı.

"SANİYELERLE KURTULDUK"

Kazayı gören Nesibe Özdemir, "Otobüs durağında bekliyordum. Diğer kadın makas atarak geldiğini söyledi. Çok hızlı geliyordu. Önce motora vurdu. Sonra önümüzde bir kadın yürüyordu, onu da aldı önüne. Çocuk uçtu gitti. Ramakla kurtulduk. Saniye farkı ile kurtulduk. Acayip hızlı geliyordu" sözleri ile yaşadığı dehşeti anlattı.

"ÇOK HIZLIYDI"

Bir diğer görgü tanıdığı genç Talha Özdemir ise "Çok hızlı bir şekilde en az 120-130 kilometre hızla geliyordu. Motorluya vurdu motorlu uçtu. Sonra direğe vurdu. Motorlu hayatını kaybetti. Araba önümden geçti. Motorlu 10 metre havaya uçtu. Makas attığını görmedim ama makas atarak bu tarafa geçtiğini gördüm" diye konuştu.

Kazanın ardından olay yerini güvenlik çemberi ile kapatan polis ekipleri uzun süre delil topladı. Hayatını kaybeden motosiklet sürücüsünün cansız bedeni ise yapılan incelemelerin ardından Antalya Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı. Öte yandan motosiklet sürücüsünün eşyalarının etrafa saçılması yürekleri burktu.

MANAVGAT'TA DA FECİ KAZA

Manavgat'ın Sanayi Mahallesi 2046 Sokakta meydana gelen kazada, bir otomobil tamir atölyesinde çalışan 15 yaşındaki A.K, patronundan izinsiz aldığı 07 AHK 385 plakalı otomobille drift atmaya başladı. Kavşaktan da drift atarak gelen küçük sürücü, direksiyon hakimiyetini kaybedip yolun sağ tarafında motosiklete binmek için bekleyen kalabalığa çarptı.

Ortalığın savaş alanına döndüğü kazada, motosiklete binmek için bekleyen Gökçe Kalburcu ve Suna Kalburcu çarpmanın etkisiyle yaralanırken, motosiklette hurdaya döndü.

YARALILAR HASTANEYE KALDIRILDI

Yaralılar olay yerine gelen 112 ekiplerinin müdahalesinin ardından ambulansla hastaneye kaldırıldı. 2 kadının hastaneye kaldırılmalarının ardından motosikleti kullandığı belirlenen Mustafa Dağdaş fenalaşarak yere yığıldı. Dağdaş, olay yerindeki müdahalenin ardından hastaneye kaldırıldı.

Otomobili kullanan A.K'nin sanayi sitesinde tamircide çalıştığı, tamir için bırakılan otomobili işyeri sahibinin haberi olmadan alarak kaza yaptığı belirlendi.

ARAÇ VE SÜRÜCÜLERE CEZA YAĞDI

Kazanın ardından olay yerine gelen trafik ekipleri, otomobili kullanan A.K'ye sürücü belgesiz araç kullanmaktan 2 bin 698, drift atmaktan 6 bin 700 olmak üzere 9 bin 398 TL, araç sahibine sürücü belgesiz birisine aracını vermekten 2 bin 698 TL, motosiklet sürücüsüne hurda aracı trafiğe çıkarmaktan 2 bin 698, sürücü belgesiz motosiklet kullanmaktan 2 bin 698 olmak üzere 5 bin 396 TL para cezası uyguladı. Otomobil ve motosiklet bağlanarak yediemin otoparkına çekildi. Kazanın ardından olay yerine gelen 15 yaşındaki A.K'nin babası, oğlunu karşısına alarak aracı izinsiz alması ve kaza yapması nedeniyle azarladı.

Kaynak: İhlas Haber Ajansı