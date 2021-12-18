Makas atan araçtan kaçarken minibüsle çarpıştı: 2 yaralı - Haberler
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Makas atan araçtan kaçarken minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

Makas atan araçtan kaçarken minibüsle çarpıştı: 2 yaralı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Erzincan'da makas atan araçtan kaçan otomobilin minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

ERZİNCAN (İHA) - Erzincan'da makas atan araçtan kaçan otomobilin minibüsle çarpışması sonucu meydana gelen kazada 2 kişi yaralandı.

Kaza, Erzincan merkez Ulalar mevkiinde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, 16 ANZ 104 plakalı Skoda marka otomobil, seyir halinde makas atarak trafiği tehlikeye düşüren bir başka otomobilden kaçmak isterken 24 AJ 651 plakalı Ford marka minibüsle çarpışarak yoldan savruldu. Çarpmanın etkisiyle minibüste bulunan 3 kişi kazayı yara almadan atlatırken çarpan araç içindeki 2 kişi ambulanslarla Erzincan'da bulunan bir özel hastaneye kaldırıldı. Yaralıların sağlık durumunun iyi olduğu ve hayati tehlikelerinin bulunmadığı öğrenildi, kaza ile ilgili tahkikat başlatıldı. - ERZİNCAN

Makas atan araçtan kaçarken minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

Makas atan araçtan kaçarken minibüsle çarpıştı: 2 yaralı

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