Makarona sarılı kaçak tütün getiren şahıs yakalandı
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Makarona sarılı kaçak tütün getiren şahıs yakalandı

Makarona sarılı kaçak tütün getiren şahıs yakalandı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 4 bin 320 adet makarona sarılı halde kaçak tütün ele geçirildi.

Elazığ'da jandarma ekiplerinin yaptığı çalışmada 4 bin 320 adet makarona sarılı halde kaçak tütün ele geçirildi.

Edinilen bilgiye göre,İl Jandarma Komutanlığı'na bağlı ekipler, kaçakçılıkla mücadele kapsamında çalışma yaptı. Ekiplerin yaptığı çalışmada 1 şüpheli tespit edilerek, belirlenen aracı takibe alındı. Ekipler tarafından belirlenen noktada durdurulan araçta yapılan aramada bagaj bölümüne gizlenen 216 paket halinde 4 bin 320 adet makarona sarılı bandrolsüz tütün ele geçirildi.

Gözaltına alınan şüpheli hakkında yasal işlem yapıldığı bildirildi. - ELAZIĞ

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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