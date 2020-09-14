Makaron ve yaprak sigara kağıdında özel etiket ve işaret bedelleri belirlendi
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Makaron ve yaprak sigara kağıdında özel etiket ve işaret bedelleri belirlendi

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından makaron ve yaprak sigara kağıdında özel etiket ve işaret bedelleri belirlendi.

Makaron ve yaprak sigara kağıdında özel etiket ve işaret bedelleri belirlendi
14.09.2020 20:01 | Son Güncelleme: 14.09.2020 20:05

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından makaron ve yaprak sigara kağıdında özel etiket ve işaret bedelleri belirlendi.

Darphane ve Damga Matbaası Genel Müdürlüğü tarafından yapılan açıklamada, Gelir İdaresi Başkanlığı tarafından uygulamaya alınan Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi kapsamında 11 Eylül'de yeni tebliğ yayımlandığı anımsatıldı.

Açıklamada, Resmi Gazete'de yayımlanan Tütün Mamulleri, Makaron, Yaprak Sigara Kağıdı ve Alkollü İçkilerde Ürün İzleme Sistemi Uygulama Genel Tebliği uyarınca kullanma zorunluluğu getirilen özel etiket ve işaretlerin bedellerinin 15 Eylül'den itibaren şu şekilde olacağı kaydedildi:

Sıra NoAÇIKLAMABirimDarphane Satış Fiyatı TL (KDV hariç)
1Üretilecek Tütün Mamullerine Uygulanacak Bandrol1000 Adet39,12
2Üretilecek Fıçı Ambalajlı Bira dahil Alkollü İçki Ürünlerine Uygulanacak Bandrol1000 Adet224,06
3Seri Üreticiler Tarafından Üretilecek Şişe ve Kutu Ambalajlı Bira Ürünlerine Uygulanacak Bira Kodu1000 Adet24,88
4İthal Edilecek Tütün Mamullerine Uygulanacak Bandrol1000 Adet134,13
5İthal Edilecek Fıçı Ambalajlı Bira dahil Alkollü İçki Ürünlerine Uygulanacak Bandrol1000 Adet224,06
6Seri Olmayan Üreticiler Tarafından Üretilecek veya İthal Edilecek Şişe ve Kutu Ambalajlı Bira Ürünlerine

Uygulanacak Kodlanmış Etiket

1000 Adet43,19
7İhraç Edilecek Tütün Mamullerine Uygulanacak Kod1000 Adet24,88
8Üretilecek Makaronlara Uygulanacak Bandrol1000 Adet268,26
9Üretilecek Yaprak Sigara Kağıtlarına Uygulanacak Bandrol1000 Adet134,13

Kaynak: AA

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