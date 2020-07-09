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Makarnalık buğday üreticilerine müjde

TÜRKŞEKER Genel Müdürü Mücahit Alkan, Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen hububat alım toplantısında "Sözleşmeli Tarım ile Münavebe Sistemi"nde yeni dönem projelerini anlattı.

Makarnalık buğday üreticilerine müjde
09.07.2020 15:07 | Son Güncelleme: 09.07.2020 15:10

TÜRKŞEKER Genel Müdürü Mücahit Alkan, Konya'nın Ereğli ilçesinde düzenlenen hububat alım toplantısında "Sözleşmeli Tarım ile Münavebe Sistemi"nde yeni dönem projelerini anlattı. Alkan, makarnalık buğdayın Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) fiyatının yüzde 4 üzeri bir bedel ile alınacağı müjdesini de verdi.

TÜRKŞEKER Genel Müdürü Mücahit Alkan, beraberindeki heyetle birlikte "Sözleşmeli Tarım ile Münavebe Sistemi" hususunda değerlendirmeler yapmak üzere Konya'da sektör temsilcileri ile bir araya geldi. Ereğli ilçesinde gerçekleşen hububat alım toplantısında Sözleşmeli Tarım ile Münavebe Sistemi'nde yeni dönem projelerini anlatan Alkan, makarnalık buğdayın TMO fiyatının yüzde 4 üzeri bir bedel ile alınacağı müjdesini verdi. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın "Ekilmemiş tek karış toprak kalmayacak üretim devam edecek" talimatı sonrasında Hazine ve Maliye Bakanı Berat Albayrak'ın destekleriyle hayata geçirilen "Sözleşmeli Tarım ile Münavebe Sistemi"nin nasıl işleyeceğini Alkan, şu sözlerle anlattı:

"Çiftçimiz pancar hasadından sonra zirai zorunluluklar nedeniyle aynı tarlada iki yıl başka ürün yetiştirmek durumunda. Fakat bu süreçte çiftçimiz, hem tohum ve gübre temininde finansal sıkıntılar hem de ürünün ucuza satılması gibi temel problemler yaşamaktalar. Uyguladığımız bu sistemle çiftçimize hem avans desteği sağlıyoruz hem de çiftçimizin ürününe piyasa fiyatının üzerinde bir fiyatla alım garantisi veriyoruz. Bu sayede ürünlerin fiyatlarını dengelemeyi amaçlıyoruz."

"Çiftçi, sanayici ve üretici kazanacak"

TÜRKŞEKER'in bu süreçte tarladan rafa felsefesiyle bir dağıtım ağı kuracağını dile getiren Alkan, kurulacak ağ ile tüketicinin kaliteli ürüne uygun fiyatla ulaşacağını söyledi. Alkan, sözleşmeli tarım modelinin sağladığı avantajlar nedeniyle tarımsal girdilerde büyük maliyetler olmayacağını belirterek, "Alım garantisi, fiyat avantajı, zamanında ödeme, girdilerin toplu temini nedeniyle tohum, gübre, ilaç, mazot maliyeti düşecek, bölgesel üretim planlaması ile hasat maliyeti aşağı çekilecek, münavebeye uyum nedeniyle tarımın sürdürülebilirliği artacak, ithalatı yapılan ürünlere yoğunlaşılarak ürün deseni artırılıp, ithalat minimize edilecek, kimyevi gübre kullanımı minimize edilerek organomineral gübre kullanımı artırılacak, tarımsal ekipmanların optimum hale getirilmesi ve insan kaynağı planlaması ile çiftçilerimiz daha çok kazanacak" diye konuştu.

TÜRKŞEKER'in bu faaliyetler ile şeker sektöründe olduğu gibi hububat ve bakliyat sektöründe de arz-talep, fiyat-kalite dengesini sağlamayı hedeflediğini belirten Alkan, konuşmasının sonunda katılımcılara verdiği desteklerden dolayı teşekkür etti.

Ereğli Şeker Fabrikası'nda gerçekleştirilen toplantıya TÜRKŞEKER'den Alkan'ın yanı sıra, Genel Müdür Yardımcısı Mesut Sönmezer, Tarımsal Üretim Daire Başkanı Sadık Serhat, Tarımsal Proje ve Tesisler Daire Başkanı Erkan İçöz, Ereğli Fabrika Müdürü Mevlüt Dülger ve Konya'da bulunan İlçe Tarım Müdürleri, Ziraat Odası, Ticaret Odası, Ticaret Borsası, Pancar Ekicileri Kooperatifi, Tarım Kredi Başkanları katıldı. - ANKARA

Kaynak: İHA

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