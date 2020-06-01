Makarna üreticileri sektör toplantısında buluştu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Makarna üreticileri sektör toplantısında buluştu

Makarna üreticileri, Gaziantep Ticaret Borsasında (GTB) düzenlenen sektör istişare toplantısında bir araya geldiler.

Makarna üreticileri sektör toplantısında buluştu
01.06.2020 16:56 | Son Güncelleme: 01.06.2020 16:59

Makarna üreticileri, Gaziantep Ticaret Borsasında (GTB) düzenlenen sektör istişare toplantısında bir araya geldiler.

Yeni hasat sezonu öncesi durum değerlendirmesi yapılan toplantıda, sektör temsilcileri sorun ve beklentilerini dile getirdiler. Korona virüs tedbirleri kapsamında maske ve sosyal mesafe kurallarına uyularak, sınırlı sayıda üretici firma temsilcisinin katılımıyla meclis salonunda gerçekleştirilen toplantının açılışında konuşan GTB Yönetim kurulu Başkanı Mehmet Akıncı, yeni hasat sezonu öncesi değerlendirmelerde bulundu. Tahıl üretimi açısından bu yıl iklim şartlarının son derece iyi geçtiğini kaydeden Akıncı, bölge çiftçisini verimli bir hasat sezonunun beklediğini ifade etti. Geçen senenin aksine bu yıl mart ve nisan yağmurlarının üretime katkı sağladığını belirten Akıncı, Gaziantep'te arpa tarlalarından başlayarak kısa süre içerisinde buğday hasadına başlanılacağını dile getirdi. Konuşmasında, Türkiye İstatistik Kurumunun (TÜİK), '2020 yılı Bitkisel Üretim 1.Tahimini'ne de yer veren Akıncı, bitkisel üretimin bu sene bir önceki yıla göre artmasının beklendiğini söyledi.

Üretim miktarlarının 2020 yılında yaklaşık olarak tahıllar ve diğer bitkisel ürünlerde 68,5 ton milyon ton seviyesinde gerçekleşmesinin beklendiğini aktaran Akıncı, "Tahminlere göre ülkemizde tahıl ürünleri üretim miktarında bir önceki yıla oranla yüzde 7,3'luk bir artış öngörülmekte. Bu sene toplam buğday üretimimizin geçen yıla göre oranla yüzde 7,9 oranında bir artış göstererek 20,5 milyon tona, arpa üretiminin ise yüzde 8,7 artarak 8,3 milyon tona ulaşması beklenmekte. Geçen yılki resmi verilere göre ve uzun yıl ortalamalarına göre 19 milyon ton seviyelerinde olan toplam buğday üretimimiz bu sene 1,5 milyon artmış olacak. Tabi bu artışta yaklaşık 6,8 milyon hektar olan ekili alanın 7 milyon hektar seviyelerine ulaşmasının da etkisi bulunmakta" dedi.

"Makarna üretiminde dünyada söz sahibiyiz"

Makarna sektörünün Türkiye ihracatında önemli bir yer tuttuğuna işaret eden Akıncı, üretim kalitesi, fiyatı ve marka değeriyle yerli üretim makarnanın dünyada söz sahibi olduğuna dikkat çekti. Türkiye'nin durum buğdayı üretiminde dünyada ilk sıralarda yer aldığını, yine ihracat ve üretimde de bu başarısını perçinleyerek sürdürdüğünü vurgulayan Akıncı, 160'a yakın ülkeye ihracat gerçekleştiren sektör temsilcilerinin yaşanan bazı korumalı pazar engellerini aşmasıyla birlikte dünya liderliğine ulaşabileceğini sözlerine ekledi. Toplantıda ayrıca sektör temsilcileri, Covid -19 tedbirleri kapsamında kapalı tutulan satış salonlarının durumu ve hasat sezonunda 24 saat ürün numune alımı yapılması hakkında görüş alışverişinde bulundular.

Toplantıda, GTB Meclis Başkan Yardımcısı Enver Çokay, Yönetim Kurulu Başkan Yardımcıları Ali Alagöz ve Cesim Arslan'da hazır bulundu. - GAZİANTEP

Kaynak: İHA

Güncel Manşet

Haberler

Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı Haber
Emniyet, skandal videolar için harekete geçti! Çocuk istismarını öven YouTube kanalları kapatıldı
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak Haber
Yarım asırlık Pamukkale Turizm 200 şubesini kapatacak
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı Haber
Gökçek'in İmamoğlu'nun türbeye giriş şekline yaptığı yorum sunucuyu bile şaşırttı
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı Haber
Atakan Arslan'ı şehit eden saldırganın, tartışma yaratan fotoğrafındaki gerçek ortaya çıktı
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti Haber
Salgın sürecinin kahraman muhabiri Fulya Öztürk terfi etti
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak Haber
Son dakika: Eğitimden mahrum kalan özel okul öğrencileri için yüz yüze telafi eğitimi 15 Ağustos'ta başlayacak
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Burak Yılmaz, 2018'de boşandığı eşi İstemi Atilla ile yeniden evleniyor
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
Mehmetçik'in operasyonları terörist elebaşını saklandığı ininden çıkardı! Zayiatı tek tek itiraf etti
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
İslam'ı seçen Avusturyalı şampiyon dövüşçü Ott'un nişanlısı da Müslüman oldu
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Son dakika: Kredi çekmeyi düşünenlere müjde! 3 kamu bankası cumhuriyet tarihinin en büyük paketini açıkladı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Elazığ'da salgın kontrol altına alındı! 10 gündür yeni vakaya rastlanmadı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Polisi şehit eden zanlının evi taşlandı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Acun Ilıcalı, doğum gününü kendisinden 30 yaş küçük olan sevgilisiyle kutladı
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
Traktör ile çapa motorunun arasına düşen çiftçi feci şekilde can verdi
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü
NBA oyuncusu JR Smith, ABD'deki protestolar esnasında aracının camını kıran kişiyi tekme tokat dövdü
'Ezan' tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
"Ezan" tartışmasında cinayete kurban giden Barış'ın babası olay anını anlattı
Washington'da elektrik ve internet kesildi, sokaklara silahlarına susturucu takılmış güvenlik güçleri indi
Washington'da elektrik ve internet kesildi, sokaklara silahlarına susturucu takılmış güvenlik güçleri indi
Ukrayna'dan vatandaşlarına 'Tatil için Türkiye'ye gidin' çağrısı
Ukrayna'dan vatandaşlarına "Tatil için Türkiye'ye gidin" çağrısı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Ağaçları için sondaj vuran vatandaşın bahçesinden doğal maden suyu çıktı
Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü yakalandı
Yerleşim yerlerinin yanındaki tarım arazilerine 5 ton kimyasal atık döken özel bir şirketin şoförleri suçüstü...
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu
İnternette tanıştığı kadına saf duygularla inanan 65 yaşındaki adam binlerce lirasından oldu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
3 kamu bankası %0,64'ten konut kredisi veriyor! İşte alınan miktara göre ödeme tablosu
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, 'Nefes alamıyorum' şeklinde slogan attı
ABD'deki protestolara katılan FETÖ'cü Enes Kanter, "Nefes alamıyorum" şeklinde slogan attı
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip
Werder Bremen forması giyen Eren Dinkçi'ye Juventus ve Inter talip
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Çay toplarken yılan saldırısına uğrayan talihsiz öğretmen hayatını kaybetti
Kısıtlamalara uymayan minibüsten 35 yolcu çıktı
Kısıtlamalara uymayan minibüsten 35 yolcu çıktı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
FETÖ'cü Enes Kanter, George Floyd'un öldürülmesi nedeniyle düzenlenen gösterilere katıldı
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Acun Ilıcalı, uyarılarına gülerek karşılık veren Yunus Emre'yi oyundan ihraç etti
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Konuşmak için yanına gittiği sevgilisinin 10 yaşındaki yeğenini boynundan vurdu
Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü
Bebeği sezaryenle alınan Dilek hemşire, koronavirüse yenik düştü
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Ali Babacan Rüştü Zorlu Mustafa Şentop Bülent Kuşoğlu Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Tilbe Saran Kenan Doğulu Hande Ataizi Haldun Dormen
Spor Falcao Metin Oktay Fatih Terim Ahmet Ağaoğlu Malcolm Thomas
Daha Fazla Şehit Çocuk Haziran Oyunlar
Şu an buradasınız: Makarna üreticileri sektör toplantısında buluştu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 1.6.2020 16:59:45. #1.14#
title