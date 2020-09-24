Makarna üreticileri 8 ayda 500 milyon dolarlık ihracat yaptı
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Makarna üreticileri 8 ayda 500 milyon dolarlık ihracat yaptı

24.09.2020 11:11 | Son Güncelleme: 24.09.2020 11:26

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, makarna ihracatının bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 500 milyon doları aştığını söyledi.

Türkiye Makarna Sanayicileri Derneği Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, makarna ihracatının bu yılın ocak-ağustos döneminde geçen yılın aynı dönemine göre yüzde 25 artarak 500 milyon doları aştığını söyledi.

Külahçıoğlu, AA muhabirine yaptığı açıklamada, yeni tip koronavirüs (Kovid-19) sürecinde makarnaya gösterilen ilginin iç tüketimin yanı sıra ihracat rakamlarına da yansıdığını belirtti.

Türkiye'nin, dünyanın en önemli makarna üreticilerinden biri olduğunu dile getiren Külahçıoğlu, "Türkiye, aynı zamanda dünyanın en büyük ikinci makarna ihracatçısı. İhracatımız her geçen yıl artarak devam ediyor. Türkiye, 160 ülkeye ihracat yapabilme becerisine sahip. Herhangi bir ülkede pazar düşüşü olması halinde başka ülkelere yönelerek açığı rahatlıkla kapatabiliyoruz." dedi.

Külahçıoğlu, "Yılın 8 ayındaki ihracatımız, geçen yılın aynı dönemine oranla miktar bazında yüzde 10, değer bazında da yüzde 25 arttı. Miktarda 940 bin ton, değerde de 500 milyon doları geçmiş durumdayız. Yıl sonu hedefimiz 1 milyon 400 bin ton makarna ihraç edip 700 milyon doları geçerek yeni bir rekora imza atmak." ifadelerini kullandı.

En fazla ihracat Venezuela'ya

Külahçıoğlu, en fazla ihracatın Güney Amerika ülkesi Venezuela'ya yapıldığını belirterek şöyle devam etti:

"Venezuela'ya ihracatta ciddi bir artış sağladık. Bazı Afrika ülkelerinde pazar kaybettik ama Amerika Birleşik Devletleri'nde artış sağladık. Amerika Birleşik Devletleri'nin ithalatta anti damping uygulaması var ancak buna karşı dava açan ve kazanan firmalarımız oldu. Bu firmaların Amerika pazarına girmesiyle ciddi bir artış oldu ve geçen yıla göre yüzde 133'lük artış sağlandı. Bu firmalarımız, önümüzdeki dönemde Amerika pazarında kalıcı hale gelip Türk makarnasını yaygınlaştıracaktır."

İhracatta kaydedilen sürekli artışın buğday ithalatını beraberinde getirdiğine işaret eden Külahçıoğlu, bu üründe ekim alanlarının ve üretimin artması gerektiğini söyledi.

Külahçıoğlu, makarna sanayisinin ekonomiye önemli katkı sağladığını vurgulayarak, "Sektör, direkt ve dolaylı olarak 50 bin kişiye istihdam sağlıyor. Ülkemizin 24 makarna firması ve toplam 2 milyon 300 bin ton üretim kapasitesi var. Hem iç tüketimi hem ihracatı karşılamak için firmalarımız çalışmalarını sürdürüyor." diye konuştu.

Avrupa Birliğinin kota ve ABD'nin anti damping uygulamasına rağmen ihracatta söz sahibi olmaya devam ettiklerini dile getiren Külahçıoğlu, bu konuda gayret gösteren üreticilere teşekkür etti.

Makarna üreticileri 8 ayda 500 milyon dolarlık ihracat yaptı

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sezgin Pancar

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Donald Trump Meral Akşener Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Canan Kaftancıoğlu
Magazin Halil Sezai Cimilli İbo Serenay Sarıkaya Candaş Tolga Işık
Spor Falcao Tisserand Can Bartu Mbaye Diagne Marcel Tisserand
Daha Fazla Saldırı Resmi Gazete Cep Telefonu Süleyman Soylu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Makarna üreticileri 8 ayda 500 milyon dolarlık ihracat yaptı - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 24.9.2020 11:26:18. #1.14#
title