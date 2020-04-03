Makarna sektörü hem üretimi hem de istihdamı artırdı
Koronavirüs salgını sürecinde 3 vardiya çalışmaya başlayan makarna sektörü, istihdamını da yüzde 15 artırdı.
03.04.2020 10:06 | Son Güncelleme: 03.04.2020 10:06
Koronavirüs salgını sürecinde 3 vardiya çalışmaya başlayan makarna sektörü, istihdamını da yüzde 15 artırdı. 5 bin kişiye yeni istihdam yarattıklarını söyleyen TMSD Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, sektördeki toplam istihdamın yaklaşık 30 bin kişiyi bulduğunu dile getirdi.
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Kaynak: Dunya.com