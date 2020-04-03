Makarna sektörü hem üretimi hem de istihdamı artırdı Koronavirüs salgını sürecinde 3 vardiya çalışmaya başlayan makarna sektörü, istihdamını da yüzde 15 artırdı.

Koronavirüs salgını sürecinde 3 vardiya çalışmaya başlayan makarna sektörü, istihdamını da yüzde 15 artırdı. 5 bin kişiye yeni istihdam yarattıklarını söyleyen TMSD Yönetim Kurulu Başkanı Abdülkadir Külahçıoğlu, sektördeki toplam istihdamın yaklaşık 30 bin kişiyi bulduğunu dile getirdi. Kaynak: Dunya.com