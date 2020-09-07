Makarna hazırlamak için toplandılar 8 kişiye Korona bulaştı
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Makarna hazırlamak için toplandılar 8 kişiye Korona bulaştı

Eskişehir'in 500 nüfuslu Gürpınar Mahallesinde erişte hazırlamak için toplanan bir grup vatandaş, Korona virüse (Covid-19) yakalandı.

Makarna hazırlamak için toplandılar 8 kişiye Korona bulaştı
07.09.2020 14:49 | Son Güncelleme: 07.09.2020 14:52

Eskişehir'in 500 nüfuslu Gürpınar Mahallesinde erişte hazırlamak için toplanan bir grup vatandaş, Korona virüse (Covid-19) yakalandı. Karantinada dördüncü güne giren vatandaşların yaşadığı mahallede yetkililer tarafından hiçbir önlemin alınmadığı görüldü.

Edinilen bilgilere göre, Eskişehir'in Odunpazarı ilçesine bağlı Gürpınar Mahallesinde yaşayan 8 kadın, makarna hazırlamak için bir evde toplandı. Ertesi gün makarna kesenler arasındaki 4 kişide, daha sonra diğerlerinde Korona virüs tespit edildi. Şu anda mahallede virüse yakalanan 8 kişi karantinada dördüncü günlerine girerken, Gürpınar'da hiçbir önlemin alınmadığı görüldü. Normalde pandemi sürecinde karantinalı evlerde çeşitli önlemler alınırken, adeta sessizliğe bürünen 500 nüfuslu mahallede önlem alınmaması çevrede yaşayanları tedirgin etti.

"Makarna kesenlerden 4 kişide çıktığını duydum"

Konuyla ilgili konuşan mahalle sakinlerinden Necla Burcu, mahalle yaşanan makarna olayını anlattı. Burcu, "Makarna kesmeye gitmişler, makara kesildikten sonra birinde çıkmış. Makarna kesenlerin içinde 4 kişide çıktığını duydum. Şu anda herkes evinde, kimse kimseye gitmiyor. Sağlık Bakanlığı'ndan 14 gün kimse birbirini kabul etmesin evinde otursun denildi. Dün kimlerle görüştünüz diye sorup numaralarını aldılar" diye konuştu. - ESKİŞEHİR

Kaynak: İHA

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