Makarna, erişte "ihracı kayda bağlı mallar" listesinde
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Makarna, erişte "ihracı kayda bağlı mallar" listesinde

Makarna, erişte 'ihracı kayda bağlı mallar' listesinde
Demirören Haber Ajansı - Haberler | Ekonomi

Makarna, erişte, bulgur, şehriye, kuskus, mantı, hazır/anında noodle ve buğday irmiği ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi.

Makarna, erişte, bulgur, şehriye, kuskus, mantı, hazır/anında noodle ve buğday irmiği ihracı kayda bağlı mallar listesine eklendi.

Resmi Gazete'nin bugünkü sayısında yayımlanan Ticaret Bakanlığı tebliğine göre, söz konusu listede yer alan malların ihracından önce gümrük beyannamelerinin İhracatçı Birlikleri Genel Sekreterliği'nin kayda alması gerekiyor. 

Tebliğ'de, "6/6/2006 tarihli ve 26190 sayılı Resmi Gazete'de yayımlanan İhracı Kayda Bağlı Mallara İlişkin Tebliğ (Tebliğ No: İhracat 2006/7)'in ekinde yer alan İhracı Kayda Bağlı Mallar Listesine 43-45 inci sıralar olarak aşağıdaki maddeler eklenmiştir" denildi ve eklendi: "43- Makarna (GTP: 1902) (söz konusu gtp'nin alt açılımlarında yer alan şehriye, kuskus, mantı, erişte ve hazır/anında noodle v.b. tüm ürünler dahil)"44- Bulgur (GTP: 1904.30)

"45- Buğday İrmiği (Buğdayın kabaca öğütülmesinden elde edilen küçük parçalar ve buğday kaba unları GTP: 1103.11)"


Kaynak: Demirören Haber Ajansı

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