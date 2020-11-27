Makarna ambalajıyla kaçakçılık
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Makarna ambalajıyla kaçakçılık

27.11.2020 09:45 | Son Güncelleme: 27.11.2020 10:06

Adana'da yolcu otobüslerinde 103 kaçak cep telefonu, 62 kilo kaçak nargile tütünü ve bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana'da yolcu otobüslerinde 103 kaçak cep telefonu, 62 kilo kaçak nargile tütünü ve bin 830 paket kaçak sigara ele geçirildi.

Adana Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğüne bağlı Kaçakçılık Büro Amirliği ekipleri, üç ayrı yolcu otobüsü ve bir kargo şirketinin aracında kaçak ürün olduğu bilgisi üzerine İncirlik Park Alanındaki uygulama noktasında çalışma başlattı. Polis gelen otobüsleri ve kargo şirketine ait aracı durdurup yaptığı aramada 103 kaçak cep telefonu, 62 kilo kaçak nargile tütünü ve bin 830 paket kaçak sigara ele geçirdi. Olayla ilgili 7 zanlı gözaltına alındı. Kaçak ürünlerin makarna kutularına ve ambalajlarına konulduğu görüldü.

(Fatih Keçe - Serkan Çetinkaya/İHA)

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Makarna ambalajıyla kaçakçılık
Makarna ambalajıyla kaçakçılık
Makarna ambalajıyla kaçakçılık
Makarna ambalajıyla kaçakçılık

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

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