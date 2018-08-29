Makamında İntihar Eden Müdür İçin Tören Yapıldı

Makamında intihar eden Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulu Müdürü Cihan Alagöz'ün naaşı, düzenlenen törenin ardından memleketi Çorum'a gönderildi.

1. Sınıf Emniyet Müdürü Cihan Alagöz (54), dün Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulundaki makamında tabancasını ateşleyerek intihar etti. Saat 17.30 sıralarında gerçekleşen olayda meslektaşları gelen silah sesi üzerine makam odasına girerek, Alagöz'ü kanlar içerisinde buldu. Olay yerine gelen sağlık ekipleri, Cihan Alagöz'ün hayatını kaybettiğini belirledi. Alagöz'ün naaşı, otopsi için ambulansla Samsun Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırıldı. Yapılan otopsinin ardından bu sabah Samsun 19 Mayıs Polis Meslek Yüksekokulunda Cihan Alagöz için cenaze töreni düzenlendi. Düzenlenen törende alınan helalliğin ardından Alagöz'ün naaşı memleketi Çorum'a gönderildi. Cenaze namazının Çorum Ulucamii'de ikindi namazını müteakip kılınacağı öğrenildi.

Cenaze törenine katılan Cihan Alagöz'ün eşi Nurgül Alagöz ve kızları Emine Alagöz ile Ceren Alagöz gözyaşlarını tutamadı.

Törene, Samsun Valisi Osman Kaymak, AK Parti Samsun Milletvekili Yusuf Ziya Yılmaz, Polis Akademisi Başkanı Prof. Dr. Yılmaz Çolak, Büyükşehir Belediye Başkanı Zihni Şahin, Cumhuriyet Başsavcısı Ahmet Yavuz, İl Emniyet Müdürü Vedat Yavuz ve çok sayıda polis katıldı. - SAMSUN