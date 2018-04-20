Makamına Oturup Başkana Talimat Verdi.

Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk'ün makamına oturan ilköğretim okulu öğrencisi başkana binası eskiyen okullarının yeniden yaptırılması talimatını verdi.

Sivas'ın Kangal İlçesi'nde 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı dolayısıyla şehrin idarecileri görevlerini bir gün süreyle çocuklara bıraktı. Kangal Belediye Başkanı Mehmet Öztürk görevini Mehmet Salih Şirin İlköğretim Okulu 2. Sınıf öğrencisi Emirhan Özdemir'e devretti. Bir günlük başkan olan Emirhan ilk talimatını Öztürk'e verip eskiyen okullarının yeniden inşası ve spor alanları yapılmasını istedi. Talep karşısında memnun olan Başkan Mehmet Öztürk, yeni okul inşasının devam ettiğini, çevre düzenlemesi ve spor alanlarıyla ilgili de projeleri bulunduğunu belirtti. - SİVAS