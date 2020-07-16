Makamına haciz gelen Başkan Karalar'a masa ve sandalye götürdü, kabul edilmedi
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

Makamına haciz gelen Başkan Karalar'a masa ve sandalye götürdü, kabul edilmedi

Makamına haciz gelen Başkan Karalar'a masa ve sandalye götürdü, kabul edilmediADANA'da makam odasındaki masa, sandalye ve mobilyaları haczedilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a, hediye etmek için masa ve sandalye takımı getiren Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, belediyeden...

16.07.2020 13:22 | Son Güncelleme: 16.07.2020 13:29

Makamına haciz gelen Başkan Karalar'a masa ve sandalye götürdü, kabul edilmedi

ADANA'da makam odasındaki masa, sandalye ve mobilyaları haczedilen Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'a, hediye etmek için masa ve sandalye takımı getiren Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, belediyeden geri çevrildiğini öne sürdü. Güngör, konunun siyaset için kullanıldığını iddia ederek, 'Adanamızın ismini hizmetlerle duyurmaları gerekirken, siyasi olarak gösterdiler. Bunların hepsi koca bir yalandır' dedi.

Adana Büyükşehir Belediye'nin önceki döneminde ihalesi alınan yol yapım ve kilit parke işini tamamlayan firma, 2 milyon 750 bin liralık borcunun tahsilatı için belediyeye başvurmuş, borç tahsil edilemeyince Adana 5. İcra Hukuk Mahkemesi de alacaklı firmayı haklı bulup icra kararı vermişti. Bu kararın ardından 10 Temmuz günü, belediyenin Temmuz ayı meclis toplantısının 3'üncü oturumu yapıldığı sırada belediyeye gelen icra memurları, Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makamındaki koltukları ve masaları haczetmişti.

HACİZ OLAYINI SİYASETE ÇEVİRMİŞLER

Güzelyalı Mahalle Muhtarı Göktürk Güngör, Başkan Karalar'a hediye etmek için masa ve sandalye yüklediği kamyonetiyle Büyükşehir Belediyesi önüne geldi. Başkan Karalar'a ulaşamayan Güngör, özel kalem müdürünün 'Başkanın talimatı var. Masa ve sandalyeleri istemiyoruz' dediğini, bu nedenle kamyoneti çekmek zorunda kaldığını öne sürdü. 3 gündür Adana'ya yakışır mobilya arayıp bulduğunu ancak bunun kabul edilmemesinden dolayı üzgün olduğunu ifade eden Güngör, 'Bu kadar zahmet ettik ama bunu değerlendirmediler. Telefonlarımıza bakmadılar. Bu olayı, siyasete çevirmişler. Adanamızın ismini hizmetlerle duyurmaları gerekirken, siyasi olarak gösterdiler. Bunların hepsi koca bir yalandır. Ben, Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bu şekilde yönetilmesini uygun bulmuyorum. Şahsen, benim babam Adana Büyükşehir Belediye başkanı olsaydı, onun adına leke gelmemesi için var gücümle mücadele ederdim. Ama maalesef, bu olay üzerinden siyaset yapar duruma gelmişler' diye konuştu.

KAHVEHANE KÜLTÜRÜNÜ BÜYÜKŞEHİR BELEDİYESİNE YAKIŞTIRAMADIM

Verdiği zahmetlerin boşa gittiğini dile getiren Güngör, 'Sayın Karalar, kahvehane kültüründen yetişmiş, bu kültürü hala yaşayan bir insan olabilir, saygımız var. Ama kahvehane kültürünün, Adana Büyükşehir Belediyesi içerisinde yaşatılmış olması, şahsımı rahatsız etti. İnsanlar onuru, haysiyeti için yaşar. Ben burada samimi bir şey görmüyorum. Başkanımıza telefon açtım, ulaşamadım. Özel kalem müdürüyle telefonla konuştum ancak onla da yüzyüze görüşemedik. Anlaşılan o ki Adanamızın imajını, kötü bir şekilde kullanmak istiyorlar' dedi.

Muhtar Güngör, belediye personeli olduğu iddia edilen kişilerce belediyenin önünden uzaklaştırıldı.

Makamına haciz gelen Başkan Karalar'a masa ve sandalye götürdü, kabul edilmedi

Kaynak: DHA

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi Dünya
Ayasofya'nın ibadete açılması Fransızları rahatsız etti! Ünlü dergiden küstah savaş tehdidi
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce ateş emrini verdim Güncel
Karadeniz'e açılmak isteyen teröristleri gafil avlayan komutan o anları anlattı: Şemsiye açtıklarını görünce...
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu Güncel
Meteoroloji, 19 il için sağanak yağış uyarısında bulundu
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar 3. Sayfa
'Banker Bilo' filmi gerçek oldu! düzensiz göçmenleri İstanbul yerine Diyarbakır'a bıraktılar
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor Spor
Galatasaray ile takım kaptanı Selçuk İnan'ın yolları ayrılıyor
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası 3. Sayfa
Cansız bedeni 8 poşette bulunmuştu! Cinayetin ardından yasak aşk iddiası
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
Hesap almayan iş yerini kurşunlayıp molotof atınca böyle vuruldu
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
21 yaşındaki genç kadın, köpek gibi davranarak ayda 6 haneli rakamlar kazanıyor
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Bir grup Ermeni, Azerbaycan'a destek çıkan Ukrayna'nın Erivan Büyükelçiliği'ni bastı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Maskesini unutan Fransız bakanın zor anları! Makam aracını kovalayıp yüzünü eliyle kapattı
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
Van'da keşif uçağının düşmesi sonucu şehit olan 7 kahramanımızın kimlikleri belli oldu
'Kasık masajı yapılır' ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
"Kasık masajı yapılır" ilanını gören polis, fuhuş operasyonu yaptı: 5 gözaltı
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Ozan Güven'den şiddet gördüğü söylenen Deniz Bulutsuz'un çıplak ayakla evden kaçtığı anlar kamerada
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Özlü: Hepimiz kendimizi korursak salgın 15-20 gün içerisinde durur
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Eski Türkiye güzelleri Şevval Şahin ile Buse İskenderoğlu kız kıza tatile çıktı
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Aralarındaki buzlar eriyor mu? Abdullah Gül'den Cumhurbaşkanı Erdoğan'a Ayasofya tebriği
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Van Gölü'nden çıkarılan ceset sayısı 37'ye yükseldi
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
Trump'ın heyecanlandıran aşı çıkışının ardından ABD'den koronayla ilgili başarı haberi geldi
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! 'Opsiyonlanma' oyununa sakın kanmayın
İkinci el otomobil alacaklar dikkat! "Opsiyonlanma" oyununa sakın kanmayın
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Ünlü sipariş sitesi Pathao'nun kurucusu Fahim Saleh elektrikli testereyle öldürüldü
Coşkun Sabah'ın, 'Okuluna para yetişmiyor' dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
Coşkun Sabah'ın, "Okuluna para yetişmiyor" dediği kızı Roza, sahil pozuyla gündem oldu
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
82 yaşındaki adama şiddet uygulayan oğlu ve gelini tutuklandı
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Aykut Kocaman, Göztepe'nin başında Süper Lig'e geri dönüyor
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Cumhurbaşkanı Erdoğan: 15 Temmuz şehitleri ve gaziler için 340 milyon lira yardım toplandı, kifayetsizlere kulak asmayın
Son Dakika: LGS tercihleri 20-29 Temmuz arasında yapılacak
Son Dakika: LGS tercihleri 20-29 Temmuz arasında yapılacak
'Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?' diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
"Türkiye'nin en çirkin kadınları nerededir?" diyerek video paylaşan 3 polis ve 1 imam görevden uzaklaştırıldı
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Manken olmak isteyen genç kızın hayali, bindiği taksideki maske tartışmasında son buldu
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Ev almak için Kars'a giden anne ve oğlundan 5 gündür haber alınamıyor
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Kameralardan köşe bucak kaçan Cedi Osman ile Ebru Şahin bu kez el ele poz verdi
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8'li finalde görev alacak
Cüneyt Çakır, Şampiyonlar Ligi'ndeki 8'li finalde görev alacak
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Gündem Haluk Koç Celal Adan Fatih Sultan Hüseyin Filiz Erol Katırcıoğlu
Magazin Reynmen Ezgi Mola Serdar Ortaç İbrahim Tatlıses
Spor Falcao Adem Büyük Fırat Aydınus Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Darbe Şehit Twitter Ayasofya
Şu an buradasınız: Makamına haciz gelen Başkan Karalar'a masa ve sandalye götürdü, kabul edilmedi - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.7.2020 13:31:08. #1.15#
title