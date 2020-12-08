Makamda gündem 'Deprem'

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Sorumlusu Aysun Aykan, Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz ile makamında bir araya geldi. 'Deprem' gündemli görüşmede Jeoloji Mühendisi Aykan, Balıkesir odaklı fay hatları ile ile ilgili detaylı bilgi verirken, Başkan Yılmaz ise alınması gereken önlemler üzerinden tam destek verdi.

Jeoloji Mühendisleri Odası Güney Marmara Şubesi Yönetim Kurulu Üyesi ve Balıkesir İl Sorumlusu Aysun Aykan ve Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz bir araya gelerek Balıkesir ve deprem üzerine görüş alışverişinde bulundu. Balıkesir Büyükşehir Belediye Başkanı Yücel Yılmaz; "Deprem ülkemizin ve şehrimizin bir gerçeği. Depremlere hazır hale gelmemiz gerekiyor. Öncelikle eski binalarda oturan ve binasına güvenmeyen vatandaşlarımızın dikkat etmeleri gerekli. Eski yönetmeliklere göre yapılmış olan özellikle 1998 deprem yönetmeliğinden önce yapılmış binaların risk durumları söz konusu olabiliyor. İzmir depreminde de yıkılan ve ağır hasar alan binaların çoğu 1998 deprem yönetmeliğinden önce yapıldığını medyadan duyduk. Bu yüzden vatandaşlarımız eğer binalarına güvenmiyorlarsa, binalarını güçlendirme çalışması yapabilirler yada kentsel dönüşüme tabi tutabilirler" dedi.

Jeoloji Mühendisi Aysun Aykan ise Başkan Yılmaz'a deprem konusunda bilgiler verdi. Aykan, "Depremlere karşı alınması gereken önlemler konularında, deprem bilinci ve deprem farkındalığının oluşturulması amacıyla Jeoloji Mühendisleri Odası olarak, birçok belediye ve Balıkesir Üniversitesi ile birlikte, Çalıştay, Kent Sempozyumu, Panel, söyleşi vb. düzenledik ve Toplumumuzu Bilinçlendirmek adına bu etkinlikleri düzenlemeye devam edeceğiz" dedi.

Aykan sözlerini şöyle sürdürdü: "Ülkemizde deprem konusunda önemli eksik, deprem bilincidir. Toplumumuzda deprem bilincini oluşturmamız gerekiyor. Ülkemizin birçok yerinde olan depremler vakit geçirmeden gerekli önlemleri almamız gerektiğini uyarıyor. Deprem bir doğa olayıdır, doğa kaynaklı afete dönüşmesinin nedeni insanların yanlış tercihleridir, yanlış seçimleridir. Depremlere hazır hale gelmemiz için afet risklerini doğru tespit etmemiz ve buna göre önlemleri almamız gerekir. Gerekli önlemler alınırsa depremde can ve ekonomik kayıp olmaz ve o zaman depremden korkmamamız gerekir. Bizlerin şunu bilmesi gerekiyor; deprem korkulacak bir olay değil, tedbir alınacak bir olaydır. Ülkemiz, Dünyanın aktif tektonik kuşaklarından biri üzerinde bulunuyor, jeolojik yapısı gereği sık sık yıkıcı depremlerle karşılaşılabileceğinden dolayı, depremlerle yaşamayı öğrenmemiz gerekiyor. Depreme dayanıklı yapı oluşturmamız gerekir ve toplumda deprem bilincinin oluşması gerekir. Japonya'da yaklaşık 60 yıldır deprem bilinci var. Bizim ülkemizde de deprem bilinci oluşması, geliştirilmesi gerekiyor. Ülkemizde, depreme dayanıklı binalarda oturanlar bile binalarına güvenmiyorlar, toplumda bir korku var, deprem bilinci yok çünkü" - BALIKESİR

Kaynak: İhlas Haber Ajansı