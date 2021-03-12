Makamda bir kedi: 'Mayıs'
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Advertisement

Makamda bir kedi: 'Mayıs'

12.03.2021 15:07 | Son Güncelleme: 12.03.2021 15:11
Makamda bir kedi: 'Mayıs'

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediye bünyesinde hizmet veren Kedi Kasabası sakinlerinden yavru bir kediyi sahiplendi.

Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, belediye bünyesinde hizmet veren Kedi Kasabası sakinlerinden yavru bir kediyi sahiplendi. 'Mayıs' ismini verdiği kedi, makama gelen ziyaretçilerin de ilgi odağı oldu.

Büyükşehir Belediyesi'nin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'ni fırsat buldukça ziyaret eden Samsun Büyükşehir Belediye Başkanı Mustafa Demir, buradan kedi sahiplendi. Makamında özel bir yer tahsis ettiği 10 aylık kediye 'Mayıs' ismini veren Başkan Demir, günün yorgunluğunu da onunla oynayarak gideriyor.

Sevimliliği ve cana yakınlığıyla kısa sürede uyum sağlayan kedi tüm ilgiyi üzerine çekerek başkanlık makamının maskotu haline geldi. Başkan Mustafa Demir, kedi ile yakından ilgilenip, elleriyle besliyor. Makamda çalışırken, masası üzerinde dolaşan, başkanlık katında özgürce gezen kediye büyük sevgi duyan Başkan Demir, belediyenin Güçten Düşmüş Sahipsiz Hayvan Bakım Merkezi'nden herkesin kedi veya köpek sahiplenmesini de istedi. Başkanı ziyarete gelenlerde "Mayıs"a büyük ilgi gösterirken, kendini kaçmadan sevdirmesiyle de ilgi odağı oldu. - SAMSUN

Makamda bir kedi: 'Mayıs'
Makamda bir kedi: 'Mayıs'
Makamda bir kedi: 'Mayıs'

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Akif Ersoy Pervin Buldan Ekrem İmamoğlu Süleyman Soylu Fahrettin Altun
Magazin Bülent Ersoy Hakan Taşıyan İbrahim Tatlıses Esra Dermancıoğlu
Spor Mustafa Er Fatih Terim Caner Erkin Ali Şansalan Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri İzmir Cinayet
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Makamda bir kedi: 'Mayıs' - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 12.3.2021 15:13:45. #1.16#
title