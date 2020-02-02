Makam odasının duvarı tuval oldu

02.02.2020 11:29 | Son Güncelleme: 02.02.2020 11:29

İZMİR'in Gaziemir ilçesinde Belediye Başkanı CHP'li Halil İbrahim Arda'nın makam odasının duvarları resim tuvali oldu. Genç ressamlar Yağmur Yörük ve Dilay Akgün, bir günlük çalışma ile duvara Türkiye Cumhuriyeti'nin kurucusu Ulu Önder Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün kalpaklı resmini yaptı.

Gaziemir Belediye Başkanı Halil İbrahim Arda, ressamlar Yağmur Yörük ve Dilay Akgün'e, odasının duvarına Atatürk'ün kalpaklı resmini yaptırdı. Arda da ressamların çalışmalarına katılarak eline fırçayı aldı ve bazı yerleri rötuşladı. Halil Arda, Atatürk'ün resminin yanına 'Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur' diye yazdırarak, şöyle dedi: "Onun fikirleri bizim rehberimizdir. Bu nedenle Gaziemir Belediyesi'ndeki makam odamın en güzel noktasındaki duvara Atatürk'ün resminin yapılmasını istedim. Sanatçı arkadaşlarımız, yoğun emek harcayarak itina ile çok başarılı bir eser çıkardı. Ben de resmin yapımı sırasında kendilerine elimden geldiğince yardımcı oldum. Portresinin yanı sıra Mustafa Kemal'in imzasını da duvara işledik. Resmin yanına da Atatürk'ün çok önem verdiğim 'Akıl ve mantığın halledemeyeceği mesele yoktur' sözünü yazdık. Biz ülke olarak çok duygusalız. Ancak bizim öncelikle rasyonel, akılcı düşünceye ihtiyacımız var. Atamızın sözü ile bunu ön plana çıkarmaya çalıştık."

Kaynak: DHA