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Makam odası haczedilen Başkan Karalar: "Odaya ihtiyacım yok"

Makam odası haczedilen Başkan Karalar: "Odaya ihtiyacım yok" Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, alacağı olan firmaya ilk 6 ayda 6 milyon 400 bin lira ödediklerini söyledi Karalar: "Bizi çalıştırmamaya çalışan kim olursa olsun hiçbirinin bizi çalıştırmamaya gücü yetmeyecektir"...

10.07.2020 18:16 | Son Güncelleme: 10.07.2020 18:22

Makam odası haczedilen Başkan Karalar: "Odaya ihtiyacım yok"

Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, alacağı olan firmaya ilk 6 ayda 6 milyon 400 bin lira ödediklerini söyledi

Karalar: "Bizi çalıştırmamaya çalışan kim olursa olsun hiçbirinin bizi çalıştırmamaya gücü yetmeyecektir"

ADANA - Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, belediyenin borcundan dolayı makam odasındaki eşyaların haczedilmesiyle ilgili, "2016 yılında bir iş adamı, bir ürün satıp ödenmesi için de 3-4 sene beklemişse değerinin ne kadar üzerine sattığını ben kamuoyunun takdirine sunuyorum. Firmaya ilk 6 ayda 6 milyon 400 bin lira ödedik. 5 milyon 800 bin lira alacağı var. Genel olarak sahada olduğum için odaya ihtiyacım yok. Bizim işimiz şikayet değil. Bunların hepsini aşacağız " dedi.

Adana Büyükşehir Belediyesi'nden 2016 yılında kilit parke taşı döşeme ihalesinden alacağını tahsil edemeyen şirket belediyeyi icraya verdi. Borcun tamamı ödenmeyince icra görevlileri öğlen saatlerinde belediyeye gelerek Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar'ın makam odasındaki mobilyaları haczetti. Eşyaları icra müdürü ile birlikte gelen hamallar iki kamyonetle taşıdı.

Haciz işleminden sonra Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, gazetecilere açıklamalarda bulundu.

Makam odasına ihtiyacı olmadığını söyleyen Karalar, "Odada oturan, odada vakit geçiren bir yönetici olmadım hiçbir zaman. Genel olarak sahada olduğum için odaya ihtiyacım yok. Aydın Prefabrik sahibi malum Ceyhan davasından önceki dönem Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Hüseyin Sözlü ile birlikte yargılanan, 5 yıl hapis cezası alıp geri dönen ve tekrar rüşvet verme- alma, ihaleye fesat karıştırma suçundan yargılanıyor. Bu davayı Türkiye'de bilmeyen kalmadı. Sonuçlarını yargıdan bekliyoruz. Ceyhan'da bir parke işi olmuştu ve çok tartışılan bir iştir. Yapılmadığı iddia edilen, yapılmadığı halde para ödenen bir iştir o. Ben bilirkişi raporunu okudum. Raporda ise 'Bu iş yapılmamıştır ve iş yapılmadığı halde para ödenmiştir' deniliyor. O şahıs bizi hacizle karşı karşıya bıraktı. Yaklaşık 30 milyon liraya yakın Adana Büyükşehir Belediye'sinde iş yapmış bu firma. 20 milyona yakında belediye para ödemiş bu firmaya. Sadece2020 yılında 6 milyon 400 bin lira önceden yapılan protokoller için ödeme yaptık bu güç koşullarda. Adana Büyükşehir Belediyesi'nin ne kadar çıkmazda olduğunu herkes biliyor. Firmanın toplam alacağı 5 milyon 800 bin lira" diye konuştu.

"Teftiş kurulu inceleme yapıyor"

Firma hakkında çok sayıda iddiada olduğunu ve teftiş kurulunun incelediğini kaydeden Başkan Karalar, "Bu arkadaş bize hem parke veriyor hem de parke döşüyor. Öyle almış ihaleyi. İddialar ise şu yönde. Bize sattığı parkeleri diğer işlerde tekrar kullanıyor ve fazla fatura kestiği yönünde. Şuanda bu teftiş kurulu konusu. Teftiş kurulu bu konuyu tam bitirmedi. Bu 2016 yılının mevzusu. 2016'dan buraya gelen bir alacak. Ben buradan o alacaklıya soruyorum. 2016-2017-2018 yıllarında aklın neredeydi. Eğer sen yaptığın işle ilgili 4 yıl bekleyebiliyorsan yaptığın işin maliyet değerinin ne kadar üzerinde yaptın" ifadelerini kullandı.

"Bizi çalıştırmamaya kimsenin gücü yetmeyecek"

Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yılda borcunun 3 milyar artıp 4,5 milyar liraya ulaştığını vurgulayan Karalar, daha sonra şunları söyledi:

"Ben şimdi anlıyorum Adana Büyükşehir Belediyesi'nin 4 yılda borcu 3 milyar artıp 4,5 milyar liraya ulaşmış ve 100 milyon sabit geliri olan belediye nasıl her ay 160 milyon gider yapmış. Her ay 59-60 milyon açık veren bir belediye teslim aldık. Ben şikayet etmiyorum. Benim işim şikayet değil. Allah'ın izniyle burayı çalışabilir hale getireceğiz. Bu 6 ayda o firmaya 6 milyon 400 bin lira para ödemişiz ve ödemeye devam ediyoruz. Ben kamuoyunun takdirine bunu sunuyorum. Bu kardeşiniz bunların hepsinin üstesinden gelecektir. 2016 yılından alacağı olan bir kişiye 6 ayda 6 milyon 400 bin lira ödeme bunun bir kanıtıdır. Bizi çalıştırmamaya çalışan kim olursa olsun hiçbirinin bizi çalıştırmamaya gücü yetmeyecektir."

"Kamuoyunun takdirine sunuyorum"

Alacaklı firmanın yaklaşık 4 yıldır alacağını beklediğini, ürünleri değerinin üzerinde sattığını ve muvazaalı bir alacak olduğunu söyleyen Adana Büyükşehir Belediye Başkanı Zeydan Karalar, "Bizim için her yer çalışma odası. Odaya ihtiyacımız yok. Sekizinci katta bir makam odamız daha var oranında hacizli olduğu söyleniyor. Sonuç itibariyle biz o şahsa ödeme yapıyoruz ve 5 milyon 800 bin lira alacağı kalıyor. Çok net söylüyorum muvazaalı bir alacak bu. Yapılan işlerin yüzde 90'ı da böyle. Yoksa bir şehrin 3 yılda borcu bu kadar artmaz. 3 milyar diyorsunuz dile kolay. Geliri 100 milyon olan bir belediyenin borcu geliri kadar her yıl artamaz. Bizim işimiz şikayet değil. Bunların hepsini aşacağız. 2016'da bir iş adamı, bir ürün satıp ödenmesi için de 3-4 sene beklemişse değerinin ne kadar üzerine sattığını ben kamuoyunun takdirine sunuyorum" şeklinde konuştu.

Makam odası haczedilen Başkan Karalar: 'Odaya ihtiyacım yok'

Kaynak: İHA

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