Makam koltuğunu küçük Damla'nın evine götürüp, devretti SEYHAN Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doktor babası nöbette olan 4,5 yaşındaki Damla Ayçe'nin evine giderek, beraberinde götürdüğü makam koltuğunu devretti.

SEYHAN Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, koronavirüs salgını nedeniyle bu yıl evlerde kutlanan 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda doktor babası nöbette olan 4,5 yaşındaki Damla Ayçe'nin evine giderek, beraberinde götürdüğü makam koltuğunu devretti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi'nin 100'üncü kuruluş yıl dönümü ve 23 Nisan Ulusal Egemenlik ve Çocuk Bayramı'nda, Seyhan Belediye Başkanı Akif Kemal Akay, salgın önlemleri nedeniyle makamında ağırlayamadığı çocukları evlerinde ziyaret etti. Mustafa Kemal Atatürk'ün 23 Nisan'ı tüm dünya çocuklarına armağan ettiğini anımsatan Başkan Akay, ilçenin değişik mahallelerinden daha önce bilgi verilerek ve hijyen önlemleri alınarak belirlenen evlerde çocuklara kitap hediye etti, bayramlarını kutladı. Başkan Akay salgın nedeniyle, bu yıl çocuklara makamda koltuğunu devredemedi. Ancak Başkan Akay, makam koltuğunu alıp, babası Doktor olan ve 23 Nisan'ı nöbette geçireceği için yanında olamayan Damla Ayçe'nin yaşadığı eve gitti. Başkan Akay, Damla Ayçe'ye koltuğunu devretti.

'BUGÜNÜN BAŞKANI DAMLA'Çocukların geleceğin teminatı olduğunu kaydeden Başkan Akay, salgın nedeniyle bu yılki kutlamaların kısıtlı ama coşkulu geçtiğini söyledi. Başkan Akay, "Daha önce her 23 Nisan'da çocuklarımız başkan olurdu. Başkanla yer değiştirirdi. Ama bu yıl pandemi nedeniyle çocukların sokağa çıkması yasak. Bu nedenle biz çocuklarımızı ziyaret ediyoruz. Bu 23 Nisan'da başkanımız Damla oldu. Damla'nın doktor babası canı pahasına tüm sağlıkçılar gibi hastanede hizmet veriyor. Aslında onların görevi başkanlıktan önemli. Onlar insanları sağlıklı yaparsa, başkanlar da rahat rahat görevini yapar" dedi.OYUNCAK DAĞITIMI İSTEDİ

Başkan Akay daha sonra Seyhan Belediye Başkanlığı koltuğuna oturan Damla Ayçe'nin taleplerini sordu. Damla Ayçe, çocuklara kitap ve oyuncak dağıtılmasını istedi. Damla Ayçe daha sonra "Atatürk" konulu şiirini okudu. Başkan Akay, Damla'nın babası Dr. İlkay Ayçe ve annesi Duygu Atikaslan Ayçe'ye aklı hür, vicdanı hür nesiler yetiştirilmesine katkı verdikleri için teşekkür etti.

Kaynak: DHA