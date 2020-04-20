Makak Maymunlarının İlaç Deneylerinde Kullanılabileceği İddia Edildi
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Koronavirüs, Erasmus, Teknoloji

Makak Maymunlarının İlaç Deneylerinde Kullanılabileceği İddia Edildi

Hollanda'da Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Biyomedikal Primat Araştırma Merkezi'nde (BPRC) görev alan araştırmacıların birlikte gerçekleştirdiği araştırma sonucunda, Makak maymunlarının koronavirüse karşı duyarlı olduğu keşfedildi.

20.04.2020 18:53 | Son Güncelleme: 20.04.2020 18:53
Makak Maymunlarının İlaç Deneylerinde Kullanılabileceği İddia Edildi

Hollanda'da Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Biyomedikal Primat Araştırma Merkezi'nde (BPRC) görev alan araştırmacıların birlikte gerçekleştirdiği araştırma sonucunda, Makak maymunlarının koronavirüse karşı duyarlı olduğu keşfedildi. Covid-19 virüsünün tıpkı insanlarda olduğu gibi maymunlarda da akciğer rahatsızlıklarına yol açtığının anlaşılması üzerine, koronavirüsü için geliştirilen ilaçların Makak maymunları üzerinde test edilebileceği belirtildi.

Gerçekleştirilen çalışmada, Java maymunlarının bağırsak, burun, dalak ve akciğerleri koronavirüsüne maruz bırakıldı. Bir süre sonra maymunlarda akciğerde sıvı birikimi ve hasar tespit edildi. Araştırma sonucunda Makak maymunlarının koronavirüsüne karşı sahip oldukları hassasiyetten dolayı, Covid-19 virüsüne karşı geliştirilen ilaçların denenmesinde yardımcı olabileceği belirtildi. Araştırmanın sonuçları ise bioRxiv isimli akademik dergide yayınlandı.

Makak maymunları koronavirüs testleri için kullanılabilirler

Java maymunlarının MERS ve SARS virüslerine kıyasla koronavirüsünden çok daha fazla etkilendiği, araştırmanın sonuçlarında yer aldı. Erasmus Üniversitesi Tıp Fakültesi ve Biyomedikal Primat Araştırma Merkezi'nde gerçekleştirilen çalışmalara hayvan severler tepki gösterdi. Alınan tepkilere karşı her iki merkez de hayvanlarla ilgili gerçekleştirdikleri çalışmaları %40 oranında azaltacaklarını açıkladı.

Hayvan severler testte kullanılan maymunların yarısına yakının test sonucunda öldüklerini, gerçekleştirilen araştırmaların hayvanları olumsuz etkilediğini iddi ediyor. Araştırma için kullanılan bazı hayvanların ise hastalanarak iyileşemediği belirtilirken hayvan hakları savunucuları, Biyomedikal Primat Araştırma Merkezi'nin tamamen kapatılmasını talep ediyor.

Kaynak: Tamindir

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