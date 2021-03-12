Majör Depresyon Nedir?

Günlük hayatımızda depresyon kelimesini sık sık işitiriz. Majör Depresyon, toplum arasında ruh hali düşük insanlarda görülen depresyon olarak da biliniyor. Peki majör depresyon bilinen, depresif olma durumu ile aynı şey mi?. Majör Depresyon Nedir? Bilip veya bilmeden kullandığımız majör depresyon hakkında bilinmesi gerekenleri öğrenmek için haberimize göz atın.

Günlük hayatımızda depresyon kelimesini sık sık işitiriz. Bazen kendimiz, bazen arkadaşlarımız ve çevremizden deneyimlediğimiz bir durumdur. Her gün yaptığımız ya da önceden severek yaptığımız fakat şimdi zevk almadığımız aktiviteler, hayattan bıkmış bir ruh haline kapıldığımız zamanlar oluyor. Düşük bir ruh haline sahip olduğumuzda ve canımızın hiçbir şey yapmak istemediği zamanlarda kendimize depresyon teşhisini koyabiliyoruz. Toplum arasında ruh hali düşük insanlarda görülen depresyon olarak da bilinen majör depresyon, depresif olma durumu ile aynı şey mi?. Majör Depresyon Nedir? Bilip veya bilmeden kullandığımız majör depresyon hakkında bilinmesi gerekenleri öğrenmek için haberimize göz atın. İşte cevabı!

MAJÖR DEPRESYON NEDİR?

Majör depresif bozukluk, majör depresyon veya klinik depresyon, en az iki hafta boyunca, farklı türden günlük hadise ve tecrübeler karşısında, sabit bir şekilde düşük ruh halinde bulunulması ile karakterize edilen bir zihinsel hastalıktır.

Zihinsel bir hastalık olan majör depresyon, toplum arasında bilinen depresif olma durumu ile aynı şey değildir. Majör depresyon dediğimiz şey, depresif ruh halinden her yönünden ve tamamen ayrılan bir durumdur.

Hastalıklar ilgili bilinmesi gereken temel şeyler şöyle;

-Hastalığın getirdiği düşük ruh hali durumuna, sıklıkla, düşük benlik saygısı, önceden keyif alınan aktivitelerden haz yitimi, düşük enerji ve sebebi belirsiz acı duyma hissi eşlik eder.

-Hasta kimse, zaman zaman yanlış inançlara ya da herhangi bir uyarıcı olmaksızın bir sanının varlığına dair inanışlara kapılabilir.

- Kimi hastalar, sağlıklı geçen yıllar ile ayrılmış depresyon periyotları halinde hastalığı tecrübe ederken, geri kalan kısım hastalar, hastalık semptomlarını hemen hemen sürekli bir şekilde gösterirler.

- Majör depresif bozukluk, hasta kimsenin kişisel, mesleki, veya öğrenim yaşamı ile uyku düzeni/kalitesi, yeme-içme alışkanlıkları ve genel sağlık durumunu olumsuz yönde etkiler.

-Majör depresyon bozukluğuna sahip yetişkin hastaların %2-7'si intihar ile yaşamını kaybetmektedir.Buna ek olarak, intihar eden kimselerin yaklaşık %60'ı depresyon ya da bir diğer duygudurum bozukluğundan muzdariptir.

-Hastalığın ana sebebinin genetik, çevresel ve fizyolojik faktörlerin bir kombinasyonu olduğu düşünülmektedir. Risk faktörleri arasında, aile geçmişinde hastalığa rastlanılması, önemli ve büyük hayat değişiklikleri, birtakım ilaçlar, kronik sağlık sorunları ve madde bağımlılığı bulunmaktadır. Riskin yaklaşık %40'ının genetik ile alakalı olduğu belirtilmektedir.