Majid Hosseini golle tanıştı - Haberler Spor
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

Majid Hosseini golle tanıştı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Majid Hosseini golle tanıştı

Yukatel Kayserispor'un İranlı stoperi Majid Hosseini sarı kırmızılı forma ile gol attı.

Yukatel Kayserispor'un İranlı stoperi Majid Hosseini sarı kırmızılı forma ile gol attı.

Ziraat Türkiye Kupası 4.Turunda dün sahasında Iğdırspor'u konuk eden Yukatel Kayserispor sahadan 4-0'lık galibiyetle ayrıldı. Aldığı farklı galibiyetle adını 5.tura yazdıran Sarı Kırmızılı takımda sahaya ilk onbirde çıkan Majid Hosseini 2 gol birden kaydetti. Iğdırspor maçının 52. ve 67.dakikalarda fileleri havalandıran Majid Hosseini Yukatel Kayserispor forması ile golle tanıştı.

Sezon başında Trabzonspor'dan transfer edilen ve ligde 10 maçta forma giyen Hosseini kupada ise 2 maçta forma giydi. - KAYSERİ

Hatay'da tarihi gece! Aynı maçta 2 kez kaleye geçen Mame Diouf takımına turu getirdi

Hatay'da tarihi gece! Aynı maçta 2 kez kaleye geçen Mame Diouf takımına turu getirdi

İhlas Haber Ajansı - Spor Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title