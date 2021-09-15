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Majid Hosseini çalışmalara başladı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Spor
Majid Hosseini çalışmalara başladı

Yukatel Kayserispor'un İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini, çalışmalara başladı.

Yukatel Kayserispor'un İranlı savunma oyuncusu Majid Hosseini, çalışmalara başladı.

Süper Lig ekiplerinden Yukatel Kayserispor'da sakatlığı bulunan tecrübeli oyuncu Majid Hosseini takımla çalışmalara başladı. Yeni sezonda Trabzonspor'dan transfer edilen ve ligin ilk maçında forma giyen Hosseini ardından yaşadığı sakatlık sonraki 3 maçta takımından uzak kalmıştı.

Yaşadığı sakatlığı atlatan Majid Hosseini takıma dahil oldu. İranlı oyuncunun yapılacak son kontrollerinin ardından Hatayspor maçında oynayıp, oynamayacağı belli olacak. - KAYSERİ

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Haber: Majid Hosseini çalışmalara başladı - Haberler Spor
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