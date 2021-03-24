Maja Miljkovic 8 asistle oynadı
24.03.2021 15:39 | Son Güncelleme: 24.03.2021 15:44
Bellona Kayseri Basketbol'da Maja Miljkovic, Çankaya Üniversitesi maçında 8 asistle oynadı.
Bellona Kayseri Basketbol'da Maja Miljkovic, Çankaya Üniversitesi maçında 8 asistle oynadı.
Karşılaşmanın özellikle son iki periyotunda maça ağırlığını koyan Bellona Kayseri Basketbol'da Maja Miljkovic asistleri ile dikkat çekti. 32 yaşındaki 1.75 uzunluğundaki Sırp oyuncu rakip potaya
Bellona Kayseri Basketbol'da Sevgi Tonguç 6, Zeynep Öykü Kalbisagde ise 4 asistle oynadı. - KAYSERİ
Kaynak: İhlas Haber Ajansı