MAJ3R Espor Sektöründen Toplam Ne Kadar Kazandı ? - Haberler
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MAJ3R Espor Sektöründen Toplam Ne Kadar Kazandı ?

EsporGazetesi.com - Gamegar
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MAJ3R Espor Sektöründen Toplam Ne Kadar Kazandı ?

Aktif olarak VALORANT arenasında mücadele eden MAJ3R'in yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını derledik.

25 Ocak 1991 doğumlu, aktif olarak VALORANT arenasında bizleri temsil eden Engin Küpeli'nin bu zamana kadar espor sektöründen yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını sizler için derledik. 2016 yılından beri ciddi paralar kazanmaya başlayan MAJ3R, bu zamana kadar toplam 166,822.77 $ kazandı. Böylelikle kendisi Türkiye Espor sektöründe en çok para kazanan üçüncü kişi. Sizlere derlediğimiz bu bilgiler esportsearnings sitesinden alınmaktadır.

MAJ3R 'in yıllara göre turnuvalardan kazandığı paralar şu şekilde ;

Toplamda

Kazandığı ParaOnline Turnuvalardan

Kazandığı ParaLAN Turnuvalardan

Kazandığı Para20213,681.08 $3,081.08 $ | 7 Turnuva600.00 $ | 1 Turnuva20201,917.16 $ 1,382.12 $ | 3 Turnuva535.04 $ | 1 Turnuva20193,158.27 $—3,158.27 $ | 3 Turnuva201892,550.00 $5,400.00 $ | 3 Turnuva87,150.00 $ | 8 Turnuva201731,235.69 $2,400.00 $ | 1 Turnuva28,835.69 $ | 8 Turnuva201622,362.12 $4,049.40 $ | 5 Turnuva18,312.72 $ | 6 Turnuva20141,000.00 $—1,000.00 $ | 1 Turnuva

En çok para kazandığı ilk 10 turnuva ise şu şekilde ;

YılSıralamaTurnuvaKazandığı Para18/03/20182.'likWESG 201760,000.00 $15/01/20174.'lükWESG 201612,000.00 $03/06/20181.'likDreamHack Austin 201810,000.00 $09/10/20161.'likThe World CS: GO Championships 201610,000.00 $05/11/20171.'likPGL Europe Minor - Boston 20186,000.00 $25/02/20182.'likPlay2Live Cryptomasters6,000.00 $28/08/20161.'likWESG 2016 Middle East

& Africa Finals5,993.00 $20/05/20189-12.'likESL Pro League Season 7 Finals4,400.00 $24/09/20171.'likESEA Season 25: Global Challenge3,600.00 $14/11/20189.'lukESL Pro League Season 8 - Europe3,400.00 $

EsporGazetesi.com - Gamegar

Türkiye, Espor, Ocak, Gamegar,, Haberler

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