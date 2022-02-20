MAJ3R Espor Sektöründen Toplam Ne Kadar Kazandı ?

25 Ocak 1991 doğumlu, aktif olarak VALORANT arenasında bizleri temsil eden Engin Küpeli'nin bu zamana kadar espor sektöründen yaklaşık olarak ne kadar para kazandığını sizler için derledik. 2016 yılından beri ciddi paralar kazanmaya başlayan MAJ3R, bu zamana kadar toplam 166,822.77 $ kazandı. Böylelikle kendisi Türkiye Espor sektöründe en çok para kazanan üçüncü kişi. Sizlere derlediğimiz bu bilgiler esportsearnings sitesinden alınmaktadır.

MAJ3R 'in yıllara göre turnuvalardan kazandığı paralar şu şekilde ;